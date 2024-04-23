Капелло предположил, что Пикфорд «боится» мяча

Экс-тренер сборной Англии оценил возможный вклад в успех команды со стороны вратаря «Эвертона» .

Есть определенные проблемы с вратарем. Иногда он хорош, порой даже очень и очень хорош. Но я видел матч, в котором они проиграли Италии в финале чемпионата Европы на «Уэмбли». Прошло 20 минут – и он стал выбивать мяч подальше.

Специалист предположил, что голкипер «боится» мяча.

Он думает: лучше мяч будет на другой стороне поля, а не рядом со мной.

Когда у команды действительно добротный голкипер – это совсем другое дело. Появляется уверенность.