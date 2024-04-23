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Капелло предположил, что Пикфорд «боится» мяча

вчера, 08:38

Экс-тренер сборной Англии Фабио Капелло оценил возможный вклад в успех команды со стороны вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.

Есть определенные проблемы с вратарем. Иногда он хорош, порой даже очень и очень хорош. Но я видел матч, в котором они проиграли Италии в финале чемпионата Европы на «Уэмбли». Прошло 20 минут – и он стал выбивать мяч подальше.

Специалист предположил, что голкипер «боится» мяча.

Он думает: лучше мяч будет на другой стороне поля, а не рядом со мной.

Когда у команды действительно добротный голкипер – это совсем другое дело. Появляется уверенность.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:47
загадочная тема ...
v83b5jnzwn5m
v83b5jnzwn5m
вчера в 10:46
Нестабильность у многих вратарей в крови.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:18
Взгляд со стороны!
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 10:13
Поэтому он до сих пор в Эвертоне.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:10
Мне кажется даже сам Пикфорд не знает в чем дело
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:02
Хороший вратарь - это полкоманды...
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