Капелло: «Ямаль — не гениальный игрок, как Месси, Пеле или Марадона»

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло не считает нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля гениальным футболистом.
Ямаль обладает отличными игровыми качествами. Но он не гениальный игрок, как Месси, Пеле или Марадона.
Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло не считает нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля гениальным футболистом.
Ямаль обладает отличными игровыми качествами. Но он не гениальный игрок, как Месси, Пеле или Марадона.
это о дебюте Месси в 16 лет
это о дебюте Месси в 16 лет
Скоро ему 17, 18, 19.... также будут сопоставлять постоянно? Как Фати отдадут сразу десятку?
Просто во времена аргентинца здравый смысл не позволял играть с подростками против взрослых. Поэтому мы не видели. Но мы знаем как сам Рональдиньо, Кройф, скауты Барсы оценивали Лео в академии.
Скоро ему 17, 18, 19.... также будут сопоставлять постоянно? Как Фати отдадут сразу десятку?
Просто во времена аргентинца здравый смысл не позволял играть с подростками против взрослых. Поэтому мы не видели. Но мы знаем как сам Рональдиньо, Кройф, скауты Барсы оценивали Лео в академии.