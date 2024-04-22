Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2023/2024

Капелло: «Ямаль — не гениальный игрок, как Месси, Пеле или Марадона»

вчера, 23:58

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло не считает нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля гениальным футболистом.

Ямаль обладает отличными игровыми качествами. Но он не гениальный игрок, как Месси, Пеле или Марадона.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Де Бур объяснил, почему Гвардиоле не нравился Жоау Канселу
Сегодня, 20:44
Капелло предположил, что Пикфорд «боится» мяча
Сегодня, 08:38
Джон Терри рассказал о самых опасных нападающих АПЛ
Вчера, 22:33
Рауль: «Беллингем станет легендой „Реала“»
Вчера, 21:09
Почеттино: «Николас Джексон играет фантастически. Я буду его поддерживать»
Вчера, 17:52
Моуриньо — о новом клубе: «Я хочу, чтобы всё было честно»
Вчера, 15:33
Сортировать
Все комментарии
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана ответ andrewheat (раскрыть)
сегодня в 15:56
"Казалось, будто он всю жизнь играл с нами. В первый раз, когда мяч попал к нему, он создал голевой момент. Во второй раз чуть не забил. Если вам 15 или 16 лет в такой игре на заполненном людьми стадионе, и вы делаете всё это, то это означает лишь то, что вы — особенный."
это о дебюте Месси в 16 лет
8tnv92qktvrm
8tnv92qktvrm
сегодня в 07:20
обычный бегунок типа Кркича или Куэнки, сколько их уже было, этих новых Месси и Марадон
andrewheat
andrewheat
сегодня в 06:00
Спасибо дону Фабио за мнение, не отягощённое совершенно необязательной для такой величины аргументацией, наверняка это мнение всем очень интересно и важно. А того же Месси в 16 лет считали гениальным?
ОПС
ОПС
сегодня в 04:27
16 лет всего. Так что рано еще о чем то говорить. Для начала пусть подрастет.
5z8zuaut3zaj
5z8zuaut3zaj
сегодня в 04:26
Рано ещё о чём то подобном говорить, сейчас он даже рядом с такими именами не стоит
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:51
Ямаль : Я мал.. 🤗
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:22
Только глупые комментаторы, журналисты и "эксперты" форсят историю "Ламин круче Месси в 16".
Скоро ему 17, 18, 19.... также будут сопоставлять постоянно? Как Фати отдадут сразу десятку?
Просто во времена аргентинца здравый смысл не позволял играть с подростками против взрослых. Поэтому мы не видели. Но мы знаем как сам Рональдиньо, Кройф, скауты Барсы оценивали Лео в академии.
qn65hcsq452q
qn65hcsq452q
сегодня в 00:10
Ямаль должен подождать чтобы его считали лучшим игроком
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 