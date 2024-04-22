Почеттино: «Николас Джексон играет фантастически. Я буду его поддерживать»

Главный тренер «Челси» поделился мнением о форварде «синих» .

Джексон играет фантастически, и он всегда будет иметь мою поддержку. Он делает потрясающую работу для команды: пробегает большие дистанции, забивает, отдает результативные передачи. В первом сезоне это непросто. Николас борется за клуб, и в следующем сезоне он, без сомнения, будет играть ещё лучше.