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Почеттино: «Николас Джексон играет фантастически. Я буду его поддерживать»

вчера, 17:52

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о форварде «синих» Николасе Джексоне.

Джексон играет фантастически, и он всегда будет иметь мою поддержку. Он делает потрясающую работу для команды: пробегает большие дистанции, забивает, отдает результативные передачи. В первом сезоне это непросто. Николас борется за клуб, и в следующем сезоне он, без сомнения, будет играть ещё лучше.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:30
Пеп : Мы тоже.. 🤭
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:56
Может это будущий Дрогба, ивуариец только после 25 лет заиграл на высоком уровне.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 18:57
Опечатка в слове "не забивает"
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:54
Тренер прав.
Джексон станет топовым форвардом, нужно время развития
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