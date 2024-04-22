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Рауль: «Беллингем станет легендой „Реала“»

вчера, 21:09

Легендарный нападающий «Реала» Рауль Гонсалес высоко отозвался о полузащитнике «сливочных» Джуде Беллингеме.

Беллингем — это футболист «Реала», который удивил меня больше всего. Он очень зрелый, кажется, что выступал за «Реал» всю жизнь. Беллингем станет легендой этого клуба.

Я думаю, что сравнивать его и Зидана — это не совсем правильно. Зидан — легенда, а Беллингем способен творить историю. Для меня они разные.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 11:30
любимый пас Зидана "скорпионом" неповторим, чтобы подняв сзади за спиной ногу как жало скорпиона пяткой отдать через пол-поля точно пас партнеру
сравнивать это с Беллингемом? Беллингем играет совершенно иначе, у него вообще другой игровой стиль, хотя тоже агрессивно и эффективно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:16
Что-то эта будущая "легенда" еле ноги волочила в ответном матче с "МС". Даже жалко было на неё смотреть. Молодой, должен носиться, как олень, а у него то икру сведёт, то сил совсем не осталось. Несколько раз отдыхал, сидя на поляне, как старик в драном зипуне на завалинке. А во взгляде читалось: " Помогите, мОчи нет".
j9rxq84hn4fv
j9rxq84hn4fv
сегодня в 08:46
Легендой Реала -должен быть Испанец ,а не Англичанин или Афро-Француз!!!
112910415
112910415
сегодня в 05:38
такое вполне возможно
la-respect0
la-respect0
вчера в 23:06
Да , игрок действительно хороший , удачи ему , чтобы не зазвездился и был ещё лучше!
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 22:08
Рауль читает мои мысли.
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
В этом сезоне Джуду пришлось играть практически весь сезон на непривычной для себя позиции оттянутого форварда, И то, несмотря на это он сразу влился в команду, и с первых матчей начал делать результат. В следующем сезоне придет чистый ЦН в лице Эндрика, и Джуд сможет играть на своей родной позиции полузащитника, которая ему намного знакомее и удобнее. И, думаю, там он сможет приносить ещё больше пользы команде.
ujup844mxt7v
ujup844mxt7v
вчера в 21:25
Это приятно слышать такой отзыв! Пожелаем успешной игры
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 21:21, ред.
Мбаппа : 🤔😮.. Авейру : 🥊😬 .. Зидан : 🤗.. Пфф.. 😀
shur
shur
вчера в 21:20
...главное - окружение и партнеры иначе сгоришь быстро, но у Джуда
классное мышление и это работает, только не с Ман Сити-наелся,факт, но здесь и от остальных ребят многое зависило...!!!
Гость
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