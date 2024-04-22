Рауль: «Беллингем станет легендой „Реала“»

Легендарный нападающий «Реала» Рауль Гонсалес высоко отозвался о полузащитнике «сливочных» Джуде Беллингеме.
Беллингем — это футболист «Реала», который удивил меня больше всего. Он очень зрелый, кажется, что выступал за «Реал» всю жизнь. Беллингем станет легендой этого клуба.
Я думаю, что сравнивать его и Зидана — это не совсем правильно. Зидан — легенда, а Беллингем способен творить историю. Для меня они разные.
сравнивать это с Беллингемом? Беллингем играет совершенно иначе, у него вообще другой игровой стиль, хотя тоже агрессивно и эффективно
сравнивать это с Беллингемом? Беллингем играет совершенно иначе, у него вообще другой игровой стиль, хотя тоже агрессивно и эффективно
классное мышление и это работает, только не с Ман Сити-наелся,факт, но здесь и от остальных ребят многое зависило...!!!
классное мышление и это работает, только не с Ман Сити-наелся,факт, но здесь и от остальных ребят многое зависило...!!!