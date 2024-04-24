Артета о «Челси»: «Они заслужили победу в семи последних матчах»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о выступлении «Челси» в нынешнем сезоне после победы над «синими» со счётом 5:0:
Сочувствую Маурисио Почеттино, он через многое прошёл. Он хорошо справляется со своей работой. Они заслужили победу во всех последних семи матчах.
когда они полностью отдаются в каждой игре, то фанаты видят и ценят это....даже если проигрывают....
а пока видим. как игроки Челси бьются между собой за мяч, чтобы пробить с пенальти
когда они полностью отдаются в каждой игре, то фанаты видят и ценят это....даже если проигрывают....
а пока видим. как игроки Челси бьются между собой за мяч, чтобы пробить с пенальти
Не будет ему удачи, не видать трофеев в этом году.
Не будет ему удачи, не видать трофеев в этом году.