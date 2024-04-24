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Артета о «Челси»: «Они заслужили победу в семи последних матчах»

сегодня, 01:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о выступлении «Челси» в нынешнем сезоне после победы над «синими» со счётом 5:0:

Сочувствую Маурисио Почеттино, он через многое прошёл. Он хорошо справляется со своей работой. Они заслужили победу во всех последних семи матчах.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:04
болельщики Челси заслужили большего. заслужили, чтобы каждый игрок их команды бился за футболку клуба, за болельщиков, за всех.
когда они полностью отдаются в каждой игре, то фанаты видят и ценят это....даже если проигрывают....
а пока видим. как игроки Челси бьются между собой за мяч, чтобы пробить с пенальти
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 07:58
Не ожидал такой бесхребетной игры от Челси.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 07:56
«Арсенал» не оставил «Челси» шансов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:26
Смешно сказал. Только в семи заслужили, в остальных нет?...
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
сегодня в 07:26
Это троллинг или комплимент?
2tpnxsdqq7yq
2tpnxsdqq7yq
сегодня в 07:05
А в восьмом попался Арсенал
7ckrn74hjy7m
7ckrn74hjy7m
сегодня в 06:19
Кого-то это все напоминает, заслуживают победу, но не выигрывают.
112910415
112910415
сегодня в 05:42
благородный победитель !
adekvat
adekvat
сегодня в 05:41
Что это было он о чем, Челси долго не будет счастья. Бог все видит отобрали команду у Абрамовича, передали тупому пиндосу у которого деньги есть, а ума нет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:38
Как то не очень искренне смотрятся его слова после 5:0
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:22
Артета просто посмеялся над Челси.
Не будет ему удачи, не видать трофеев в этом году.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:02
Это лёгкий троллинг такой , что ли?)
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