Венгер: «Я хотел бы, чтобы Хави остался в „Барселоне“»

Бывший тренер «Арсенал» поделился мнением о том, что принял решение покинуть «Барселону» после окончания нынешнего сезона.

Я думаю, Хави проделал очень хорошую работу в «Барселоне». На мой взгляд, он слишком рано объявил о своём уходе. «Барселоне» не повезло в матчах с ПСЖ и «Реалом», но они показали, что двигаются в правильном направлении. Когда вы смотрите на возраст футболистов «Барселоны», то понимаете, что в будущем они станут только лучше. Поэтому я хотел бы, чтобы Хави остался в каталонском клубе.