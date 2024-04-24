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Венгер: «Я хотел бы, чтобы Хави остался в „Барселоне“»

сегодня, 00:32

Бывший тренер «Арсенал» Арсен Венгер поделился мнением о том, что Хави принял решение покинуть «Барселону» после окончания нынешнего сезона.

Я думаю, Хави проделал очень хорошую работу в «Барселоне». На мой взгляд, он слишком рано объявил о своём уходе. «Барселоне» не повезло в матчах с ПСЖ и «Реалом», но они показали, что двигаются в правильном направлении. Когда вы смотрите на возраст футболистов «Барселоны», то понимаете, что в будущем они станут только лучше. Поэтому я хотел бы, чтобы Хави остался в каталонском клубе.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:08
остаться и подтвердит свои чемпионские амбиции вместе с Барсой.
8xxskkgu8tdr
8xxskkgu8tdr
сегодня в 06:45
Вторые роли не красят Барселону. Отсюда и необходимость поменять тренера, этот достиг своего потолка.
112910415
112910415
сегодня в 05:44
пусть работает, пусть растёт !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:25
Хави постоянно ноет - он не тренер для топ-клуба.
Capral
Capral
сегодня в 01:00, ред.
Хави симпатично и результативно действует в атаке, в этом плане, на игру Барселоны приятно смотреть. Но, Хави- несистемный тренер, его футбол, больше стихийный, чем организационный. К концу чемпионата, он, кое-как отрегулировал игру в обороне, но в центре поля, у него по-прежнему проблемы. Венгер- известный и уважаемый тренер, но, он, чисто поверхностно объяснил работу Хави, без детального анализа. Хави, и человек несдержанный, и тренер эмоциональный, а таким людям, всегда непросто котролировать игру. Но, по своей сущности и харизме, Хави гармонично соответствует Барселоне, даже, при всех его тренерских недостатках. Признаться, представить, сейчас, на месте Хави, другого тренера, мне трудно, несмотря, на всю мою критику по работе этого человека...
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