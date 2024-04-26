«Ротор» объявил об отставке главного тренера

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вчера, 09:43

В «Роторе» сообщили, что главный тренер команды решил подать в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. Волгоградцы занимают пятое место во Второй лиге (Дивизион «А»).

Попков возглавлял «Ротор» с августа 2023 года. Под его руководством волгоградцы провели 26 матчей (13 побед, 6 ничьих и 7 поражений).