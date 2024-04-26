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«Ротор» объявил об отставке главного тренера

вчера, 09:43

В «Роторе» сообщили, что главный тренер команды Сергей Попков решил подать в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. Волгоградцы занимают пятое место во Второй лиге (Дивизион «А»).

Попков возглавлял «Ротор» с августа 2023 года. Под его руководством волгоградцы провели 26 матчей (13 побед, 6 ничьих и 7 поражений).

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:55
могли и потерпеть
pdsym6nwhrs3
pdsym6nwhrs3
вчера в 10:39
Ротор должен быть выше, это точно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:19
А когда-то Ротор был лидером российского футбола.
5k3xq2k5wbf8
5k3xq2k5wbf8
вчера в 10:16
Во втордиве все рядом: пару побед и ты на верху.
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 10:08
Всех тренеров увольняют, Ротор не исключение как команда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:01
Никки Батт, Скоулз, Бекхэм, Райан Гиггз, братья Невиллы…
первый матч в Волгограде, и 0:0.
впереди новое испытание на Олд Траффорде. Великий Ротор Виктора Прокопенко!
drug01
drug01
вчера в 10:01
Пришла весна смена тренеров! Теперь надо искать новых!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:45
Не такой уж плохой результат,бывает и хуже.
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