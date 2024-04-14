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Быстров: «Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук»

сегодня, 14:15
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая — нет игры. Третья — «Сочи» выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.

Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:25
Послушать Быстрова и Мостового так они оба в качестве тренеров должны встретиться в финале ЛЧ....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:21
Легенде Спартака надо верить!
Гость
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