Быстров: «Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

Первая причина поражения «Спартака» в Сочи в том, что у него нет команды. Вторая — нет игры. Третья — «Сочи» выглядел достойнее. Это команда с тренером, более сильная и подготовленная. Для меня они были фаворитами, и ничего удивительного нет.

Абаскаль для меня вообще не тренер. Это физрук, который приходит на тренировки, но ничего там не делает. Чтобы за такое количество времени у команды не появилось ни игры, ни мысли, это надо умудриться.