Хави пошутил на тему правила гостевого гола в Лиге чемпионов

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вчера, 17:16

Главный тренер «Барселоны» перед ответным матчем с ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов пошутил об отмене правила гостевого гола в данном турнире.

Для разнообразия, пусть гол на выезде будет считаться за три (смеется). Очень жаль, но все же регламент есть регламент.

В первой игре каталонцы одержали победу со счетом 3:2.