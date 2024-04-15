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Хави пошутил на тему правила гостевого гола в Лиге чемпионов

вчера, 17:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави перед ответным матчем с ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов пошутил об отмене правила гостевого гола в данном турнире.

Для разнообразия, пусть гол на выезде будет считаться за три (смеется). Очень жаль, но все же регламент есть регламент.

В первой игре каталонцы одержали победу со счетом 3:2.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:30
Вообще то каталонцы судье деньги платили и это доказано
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:25
Так себе Петросян этот Хави, да и человек, говорят, он не очень
3ton
3ton
вчера в 22:10
Зря отменили правило выездного гола .
По новым правилам Реал и Арсенал дома провели товарняки
Теперь им не надо ломать голову , как забить гол в гостях , все начинается с чистого листа - 0-0
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:20
Гол на выезде отменили шейхи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:19
Раньше правила были справедливее, патамушта на выезде забить всегда сложнее. Сейчас голы обезличены.
Так же считаю глупым при равенстве очков в чемпионате смотреть личные встречи. Раньше в цене было количество побед, а при равенстве - забитые голы. Т.Е. стимулировали играть на победу и побольше забивать.
А сейчас? Наберут 3-4 команды по 30 очков, и чтобы расставить их по местам, нужно мини-турнир между ними сосчитать. И то не факт, что расставят.
Так что я против всех этих нововведений...
allemz
allemz
вчера в 18:36
Какой же он клоун)))
112910415
112910415
вчера в 18:20
хорошее настроение у тренера !
это радует
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:13
а что с негрейро?
каталонский клуб по делу и по игре побеждал и в примере, и в лиге чемпионов.
это мадридские (испанские)завистники-клубы сами по уши в помойной яме с ручными судьями, взятками и договорными матчами.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:51
С правилом гостевого гола на мой взгляд было интереснее. На выезде играть всегда сложнее и голы забитые в гостях должны поощряться. Команды могли действовать тактически разнообразнее в зависимости от ситуации, а сейчас нет никакой разницы, достаточно забить не меньше соперника.
амурец
амурец
вчера в 17:39
А про Негейру чего не вспомнил?
Futurista
Futurista
вчера в 17:36
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:34, ред.
А Хави то шутник оказывается...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:33
Барса не должна упустить победу... Фора небольшая...
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