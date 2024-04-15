Хави пошутил на тему правила гостевого гола в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави перед ответным матчем с ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов пошутил об отмене правила гостевого гола в данном турнире.
Для разнообразия, пусть гол на выезде будет считаться за три (смеется). Очень жаль, но все же регламент есть регламент.
В первой игре каталонцы одержали победу со счетом 3:2.
Так же считаю глупым при равенстве очков в чемпионате смотреть личные встречи. Раньше в цене было количество побед, а при равенстве - забитые голы. Т.Е. стимулировали играть на победу и побольше забивать.
А сейчас? Наберут 3-4 команды по 30 очков, и чтобы расставить их по местам, нужно мини-турнир между ними сосчитать. И то не факт, что расставят.
Так что я против всех этих нововведений...
Так же считаю глупым при равенстве очков в чемпионате смотреть личные встречи. Раньше в цене было количество побед, а при равенстве - забитые голы. Т.Е. стимулировали играть на победу и побольше забивать.
А сейчас? Наберут 3-4 команды по 30 очков, и чтобы расставить их по местам, нужно мини-турнир между ними сосчитать. И то не факт, что расставят.
Так что я против всех этих нововведений...