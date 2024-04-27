«Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по Варану

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вчера, 09:40

Защитник «Манчестер Юнайтед» , как ожидается, покинет «Олд Траффорд» этим летом, поскольку руководство клуба не заинтересовано в продлении его контракта. «Красные дьяволы» готовы позволить французу покинуть команду безвозмездно.

В «Манчестер Юнайтед» большое внимание уделяется тому, чтобы очистить зарплатную ведомость и освободить средства для потенциального прихода новых футболистов. А Варан является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Француз перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2021 года. В текущем сезоне Варан провёл 30 матчей во всех турнирах, отметился голом и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего центрального защитника в 25 миллионов евро.