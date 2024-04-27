В «Ахмате» надеются договориться с Федерацией футбола Казахстана по Адиеву

Генеральный директор «Ахмата» высказался о работе главного тренера команды .

Специалист совмещает работу в грозненском клубе и сборной Казахстана.

Адиев пришёл за день до его первой игры в «Ахмате». В последнее время он работал в сборной Казахстана и доказал всем, что он хороший специалист. Если брать ту же игру с «Балтикой», то не знаю, что там произошло, — какое-то затмение. Может, гипноз сверху. Как угодно можно это обзывать, но ответа ни у кого нет, ребята тоже не понимают. Видно, что команда не в очень хорошем психологическом состоянии, но она бьётся. Матч с ЦСКА это показал: вроде проигрывали, но перевернули игру.

Конечно, у Адиева есть кредит доверия в «Ахмате». Не будет никакого «вдруг». Надеемся, что мы договоримся с Федерацией футбола Казахстана, и он останется.