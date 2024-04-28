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«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в XXI веке

вчера, 11:02

«Байер» продлил серию без поражений до 46 матчей.

Леверкузенский клуб установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке в официальных играх. Предыдущее достижение принадлежало загребскому «Динамо», которое в сезоне 2014/15 не проигрывало на протяжении 45 встреч.

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Перевод с 777score.com Фото: Аккаунт ФК «Байер» (Леверкузен) в соцсети «X»
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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:36
Байер просто очень везучая команда , мячи забиваются на последних минутах , только в основном спасаются против не топ-клубов . Против грандов такая концовка наврядли прокатит .
Persenchik
Persenchik
вчера в 20:16
Старайся Байер изо всех сил. Стяуа - рекордсмен абсолютный. 😁
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:57
Новый Лестер .
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 18:54
молодчяги, что тут скажешь!! Хаби как тренер точно подойдет Реалу, байер тоже любит забивать в концовках матчей!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:33
Ну что, ждем осечки?
Хотя, пусть рекорд увеличивается.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:29
Крутая история пишется на наших глазах! Главное, закрепить статус непобедимых в чемпионате до конца
Шуnя771
Шуnя771 ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 12:41
Дык Аль Хиляль идёт без ничеек!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:40
Надо упрочить этот рекорд!
И пусть потеют другие!))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:36
люди, как правило, смущаются тех, кто одет лучше них. вот и здесь.
Байер по игре лучше остальных. и Хави, пользуясь уже внушенным "страхом", умело манипулирует над соперником в каждом матче.
у испанца крепкие нервы. а характер закален в великих 6 минутах в стамбульской безумии, когда под восторженный рев своих болельщиков цинично убили невероятно сильный Милан.
только такое обьяснение сей феномена. может быть)))
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 12:28
Приветствую!

График «Байера» на оставшуюся часть сезона: Рома (полуфинал Лиги Европы - выездная игра), Айнтрахт Франкфурт (выездная игра), Рома, Бохум (выездная игра), Аугсбург, Кайзерслаутерн (финал Кубка Германии).

В следующих четырех матчах 3 выездных матча, через три дня после первой игры с «Ромой» им предстоит выездная игра с «Айнтрахтом». Если они устанут в матче с «Ромой», будет большая вероятность победы «Айнтрахта», потому что через 4 дня после матча с «Айнтрахтом» им предстоит ответная игра с «Ромой». Если они пойдут на риск и переусердствуют с «Айнтрахтом», чтобы сохранить свою беспроигрышную серию, они могут потерять свои шансы на победу в Лиге Европы. А у «Айнтрахта» хорошая статистика против «Байера» дома - 5:1, 5:2, 2:1, 3:0, 2:1, 2:1. После поражения от «Баварии» у них, скорее всего, будет мотивация на победу.

Конечно на стадионе Ромы тоже могут проиграть, но думаю что именно Айнтрахт прервет эту серию. У Ромы тоже есть проблемы в защите. Болонья выиграла у Ромы со счетом 1:3 на выезде 6 дней назад, Байер вряд ли проиграет там с такой игрой. Остальные матчи можно назвать лёгкими. Посмотрим что будет.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:28
Европейский Хиляль этот Байер.. 😀.. Поздравляем!.. 👍
Вещий
Вещий
вчера в 12:23
И есть шанс еще увеличить эту серию...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:05
Надеюсь, что отомстят Роме за прошлогодний дикий отскок
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:04
Как им это удается?! Уже который матч спасают в добавленное время, просто магия какая-то!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:54
аспириновые перебили рекорд ювентуса
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:52
Да, это очень сложное достижение. Я даже не знал, кому принадлежал прошлый рекорд. А вот интересно, кому принадлежит рекорд за всю историю футбола? Потому что даже в новости указано только про 21 век
vapf4q2p9mbm
vapf4q2p9mbm
вчера в 11:41
Пора бы уже разок и проиграть.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:21
Думал вчера серия закончится!Ан нет))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:08
Шикарное достижение. Впереди выезд в Рим, будет непросто
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 11:07
Красавец Алонсо со своей командой!
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 11:06
Байер просто сплоченная команда на данный момент.
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