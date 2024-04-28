«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в XXI веке

«Байер» продлил серию без поражений до 46 матчей.
Леверкузенский клуб установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке в официальных играх. Предыдущее достижение принадлежало загребскому «Динамо», которое в сезоне 2014/15 не проигрывало на протяжении 45 встреч.
Хотя, пусть рекорд увеличивается.
Хотя, пусть рекорд увеличивается.
И пусть потеют другие!))
И пусть потеют другие!))
Байер по игре лучше остальных. и Хави, пользуясь уже внушенным "страхом", умело манипулирует над соперником в каждом матче.
у испанца крепкие нервы. а характер закален в великих 6 минутах в стамбульской безумии, когда под восторженный рев своих болельщиков цинично убили невероятно сильный Милан.
только такое обьяснение сей феномена. может быть)))
Байер по игре лучше остальных. и Хави, пользуясь уже внушенным "страхом", умело манипулирует над соперником в каждом матче.
у испанца крепкие нервы. а характер закален в великих 6 минутах в стамбульской безумии, когда под восторженный рев своих болельщиков цинично убили невероятно сильный Милан.
только такое обьяснение сей феномена. может быть)))
График «Байера» на оставшуюся часть сезона: Рома (полуфинал Лиги Европы - выездная игра), Айнтрахт Франкфурт (выездная игра), Рома, Бохум (выездная игра), Аугсбург, Кайзерслаутерн (финал Кубка Германии).
В следующих четырех матчах 3 выездных матча, через три дня после первой игры с «Ромой» им предстоит выездная игра с «Айнтрахтом». Если они устанут в матче с «Ромой», будет большая вероятность победы «Айнтрахта», потому что через 4 дня после матча с «Айнтрахтом» им предстоит ответная игра с «Ромой». Если они пойдут на риск и переусердствуют с «Айнтрахтом», чтобы сохранить свою беспроигрышную серию, они могут потерять свои шансы на победу в Лиге Европы. А у «Айнтрахта» хорошая статистика против «Байера» дома - 5:1, 5:2, 2:1, 3:0, 2:1, 2:1. После поражения от «Баварии» у них, скорее всего, будет мотивация на победу.
Конечно на стадионе Ромы тоже могут проиграть, но думаю что именно Айнтрахт прервет эту серию. У Ромы тоже есть проблемы в защите. Болонья выиграла у Ромы со счетом 1:3 на выезде 6 дней назад, Байер вряд ли проиграет там с такой игрой. Остальные матчи можно назвать лёгкими. Посмотрим что будет.
График «Байера» на оставшуюся часть сезона: Рома (полуфинал Лиги Европы - выездная игра), Айнтрахт Франкфурт (выездная игра), Рома, Бохум (выездная игра), Аугсбург, Кайзерслаутерн (финал Кубка Германии).
В следующих четырех матчах 3 выездных матча, через три дня после первой игры с «Ромой» им предстоит выездная игра с «Айнтрахтом». Если они устанут в матче с «Ромой», будет большая вероятность победы «Айнтрахта», потому что через 4 дня после матча с «Айнтрахтом» им предстоит ответная игра с «Ромой». Если они пойдут на риск и переусердствуют с «Айнтрахтом», чтобы сохранить свою беспроигрышную серию, они могут потерять свои шансы на победу в Лиге Европы. А у «Айнтрахта» хорошая статистика против «Байера» дома - 5:1, 5:2, 2:1, 3:0, 2:1, 2:1. После поражения от «Баварии» у них, скорее всего, будет мотивация на победу.
Конечно на стадионе Ромы тоже могут проиграть, но думаю что именно Айнтрахт прервет эту серию. У Ромы тоже есть проблемы в защите. Болонья выиграла у Ромы со счетом 1:3 на выезде 6 дней назад, Байер вряд ли проиграет там с такой игрой. Остальные матчи можно назвать лёгкими. Посмотрим что будет.