«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в XXI веке

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вчера, 11:02

«Байер» продлил серию без поражений до 46 матчей.

Леверкузенский клуб установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Европе в XXI веке в официальных играх. Предыдущее достижение принадлежало загребскому «Динамо», которое в сезоне 2014/15 не проигрывало на протяжении 45 встреч.