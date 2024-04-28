Месси установил два рекорда МЛС

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вчера, 08:59

Нападающий «Интер Майами» стал автором двух рекордов МЛС .

Футболист забил два гола и сделал столько же ассистов в матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Аргентинец стал первым игроком в истории турнира, отличившимся как минимум двумя результативными действиями в пяти поединках подряд.