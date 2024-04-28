Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыСША. МЛС 2024

Месси установил два рекорда МЛС

вчера, 08:59

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал автором двух рекордов МЛС.

Футболист забил два гола и сделал столько же ассистов в матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Аргентинец стал первым игроком в истории турнира, отличившимся как минимум двумя результативными действиями в пяти поединках подряд.

Также форвард набрал больше всего очков по системе «гол+пас» (16 — 9 забитых мячей и 7 голевых передач) в первых семи матчах сезона МЛС.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Арсенал» повторил рекорд АПЛ по количеству голов с угловых
Вчера, 23:48
Гвардиола выиграл 221 из 300 матчей в АПЛ
Вчера, 21:30
Де Брюйне поставил рекорд по ассистам в АПЛ
Вчера, 20:46
Исак побил рекорд Ибрагимовича по голам за сезон в АПЛ среди шведов
Вчера, 13:59
«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в XXI веке
Вчера, 11:02
«Шеффилд» установил антирекорд АПЛ по пропущенным голам
25 апреля
Сортировать
Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:00
В этой так называемой чудо лиге играли Бэкхем , Анри ,Кака , Дрогба , Ибрагимович ,Д.Вилья , Джерард , Лэмпард , но никто до появления Месси не добивался таких рекордов . Это действительно великий игрок .
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:04
Автор неправ - у Месси 2+1.. А вообще - Месси наплевать на эти рекорды в МЛС.. В таких лигах - возвеличивать рекорды - это удел слабых или проигравших... Месси готовится к КА, ищет ритм.. Всё - как перед ЧМ-22..
P.S. Говорят, Морган хочет взять второе интервью у Авейру.. Всё - как перед ЧМ-22..
Дежавю возможно.. 😀🤭
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:25
Остаётся добавить - кудесник мяча
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
Вот, и, я об этом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Днём, проктолог забивает палец в ж...у пистона, а вечером, пистон забивает в ворота проктологу. Вот и весь футбол.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:11
Ух ты, голая 63!
— А вы точно проктолог?
— Нет, я окулист. Проктолог напротив. Но спасибо, что зашли. Я так устал от этих глаз...
adekvat
adekvat
вчера в 11:09
Посмотреть надо будет пару матчей этой чудо лиги, где пенсионер только пришел и уже почти все рекорды побил.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:01
Маэстро, Вы представляете себе, как трудно, после тяжелейшего рабочего дня, проктологу, который весь день видит только чужую задницу, переключиться на футбол вечером...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
stromshik
stromshik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:49
А еще лучше вручать ЗМ ежемесячно
5mhutbdhw6jn
5mhutbdhw6jn
вчера в 10:46
В такой лиге можно бить рекорды сколько угодно.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:42
Так он для того туда и поехал, бить рекорды !
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:37
МЛС это не о футболе.
Elliada_
Elliada_ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:53
А с Джудом и Холанном разве не так же было? Считали, сколько они забили в первых матчах с Реалом и МС соответственно. Есть статистика стартовых матчей и если кто-то сделал больше голевых действий, это рекорд. В данном случае, Месси рекордсмен, потому что до него никто не выдавал такой старт.
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:50
Думал, что Месси в этом матче сделал 2+1, оказывается, что 2+2, то есть у Месси за карьеру 1200 очков: 832 + 368 в 1057 матчах. Просто нереальный результат. Ближайший преследователь, как обычно, Роналду, у которого 885 + 250 = 1135 очков в 1218 матчах. Месси сделал на 65 голевых действий больше, сыграв на 161 матчей меньше. И кто-то всерьез думает, что балласт ровня Месси?
drug01
drug01
вчера в 09:45
Он всюду только рекорды устанавливает! Войдёт в историю как специалист..
Futurista
Futurista
вчера в 09:41
Что за лига дворовая?)...человек забил пару мячей и уже рекордсмен)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:40
Пенсионерские рекорды в пенсионерской лиге мира...
vjdp3qb59kzs
vjdp3qb59kzs
вчера в 09:40
МЛС - специальный чемпионат для рекордов.
lotsman
lotsman
вчера в 09:34
Пора бы уже заканчивать с игрой и передавать опыт молодёжи.)
Ironigor
Ironigor ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 09:29
Что уж тут скупиться , пора уже и по два ЗМ ему вручать !))
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 09:07
Месси лучший, с этим не поспоришь.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:05
Явный и главный претендент на ЗМ 🔥
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 09:04
Для Месси это легче легкого.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:04
Можно поздравить с очередным рекордом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 