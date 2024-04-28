Месси установил два рекорда МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал автором двух рекордов МЛС.
Футболист забил два гола и сделал столько же ассистов в матче регулярного чемпионата с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
Аргентинец стал первым игроком в истории турнира, отличившимся как минимум двумя результативными действиями в пяти поединках подряд.
Также форвард набрал больше всего очков по системе «гол+пас» (16 — 9 забитых мячей и 7 голевых передач) в первых семи матчах сезона МЛС.
P.S. Говорят, Морган хочет взять второе интервью у Авейру.. Всё - как перед ЧМ-22..
Дежавю возможно.. 😀🤭
P.S. Говорят, Морган хочет взять второе интервью у Авейру.. Всё - как перед ЧМ-22..
Дежавю возможно.. 😀🤭
Днём, проктолог забивает палец в ж...у пистона, а вечером, пистон забивает в ворота проктологу. Вот и весь футбол.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Днём, проктолог забивает палец в ж...у пистона, а вечером, пистон забивает в ворота проктологу. Вот и весь футбол.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
— А вы точно проктолог?
— Нет, я окулист. Проктолог напротив. Но спасибо, что зашли. Я так устал от этих глаз...
— А вы точно проктолог?
— Нет, я окулист. Проктолог напротив. Но спасибо, что зашли. Я так устал от этих глаз...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝