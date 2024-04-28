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Де Брюйне поставил рекорд по ассистам в АПЛ

вчера, 20:46
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Матч с «Ноттингем Форест» стал для полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне 18-м, в котором бельгиец отдал 2 или более ассиста.

Таким образом, игрок поставил новый рекорд лиги.

У Де Брюйне 15 голевых передач в сезоне.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:05
если бы Холланд так играл против грандов, МС любого бы на изи раскатывал. Мбапе очень хорошо играет против сильных команд, Вини тоже, поспешили люди поставив Норвежца на одну ступень с ними
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:20
Против "Ноттингем Фореста" он и сам может, это один из его принципиальных соперников наравне с "Шеффилдом", "Лутоном" и "Бернли" и без гола в матче с ним он не уйдёт))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:57
гениальный КДБ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:51
КДБ вновь помогает Холланду забить))
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