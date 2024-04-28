Де Брюйне поставил рекорд по ассистам в АПЛ

Матч с «Ноттингем Форест» стал для полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне 18-м, в котором бельгиец отдал 2 или более ассиста.
Таким образом, игрок поставил новый рекорд лиги.
У Де Брюйне 15 голевых передач в сезоне.
|Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
Матч с «Ноттингем Форест» стал для полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне 18-м, в котором бельгиец отдал 2 или более ассиста.
Таким образом, игрок поставил новый рекорд лиги.
У Де Брюйне 15 голевых передач в сезоне.