Де Брюйне поставил рекорд по ассистам в АПЛ

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вчера, 20:46

Матч с «Ноттингем Форест» стал для полузащитника «Манчестер Сити» 18-м, в котором бельгиец отдал 2 или более ассиста.

Таким образом, игрок поставил новый рекорд лиги.

У Де Брюйне 15 голевых передач в сезоне.