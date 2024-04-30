Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве

Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос о своей самой дорогой покупке в Москве.

Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть, ха-ха!