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Личка рассказал о самой дорогой покупке в Москве

30 апреля 2024, 14:48

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о своей самой дорогой покупке в Москве.

Два дня назад решил купить себе самокат. Мы с братом живем недалеко от базы «Динамо» и ездим на самокатах. Один стоит 50-60 тыс. рублей. Куплю самокат, и он станет моим самым дорогим приобретением. Лучшая ли эта покупка? Может быть, ха-ха!

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Все комментарии
smiliel
smiliel
вчера в 07:44, ред.
Да гнать надо этого мясного пи**ра из Динамо! Не зря он признавался в любви к мясным. Вот и отблагодарил их пропущенными голами. Из за него проиграли Ростову. После его чудовищного ляпа команда просто расклеилась. Из-за него проиграли свиньям в матче, который выигрывали. Прсто су*а подарил им два одинаковых гола. Чего играть команде, когда воротник дырявый. Он всю карьеру совершал чудовищные ляпы! Не будь этих двух поражений, мы бы сейчас были лидерами. А так, всё ещё в роли догоняющих.
По хорошему, Лешуку нужно добровольно уйти из команды, если застрелиться он не может!
Интерес
Интерес
30 апреля в 18:03
Потомок Швейка,продолжатель его традиций.
Сп62
Сп62
30 апреля в 15:49
На бензине экономит.
STVA 1
STVA 1 ответ 5pzb82ukscrg (раскрыть)
30 апреля в 15:09
На большее пока не заработал или не заслужил)))
5pzb82ukscrg
5pzb82ukscrg
30 апреля в 15:03
На большее пока зарплаты не хватает.
Гость
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