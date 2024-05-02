Триумф «Краснодара». Итоги КП за апрель

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вчера, 15:55

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

Победителем по итогам месяца стал поклонник «Краснодара» КЭТиК. Второе место занял Митя Митин. На третьем месте расположился пользователь Katerman.

Пользователь Выигрыш 1. КЭТиК 13640 2. Митя Митин 8068 3. Katerman 3724 4. Igo0rek 2823 5. drug01 2323 6. lotsman 1670 7. shlomo 1648 8. Kiarnt 517 9. Capral 496 10. LOpp 0

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе ИГРОЧИШКА, а третье — sova147.