Триумф «Краснодара». Итоги КП за апрель

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.
Победителем по итогам месяца стал поклонник «Краснодара» КЭТиК. Второе место занял Митя Митин. На третьем месте расположился пользователь Katerman.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|КЭТиК
|13640
|2.
|Митя Митин
|8068
|3.
|Katerman
|3724
|4.
|Igo0rek
|2823
|5.
|drug01
|2323
|6.
|lotsman
|1670
|7.
|shlomo
|1648
|8.
|Kiarnt
|517
|9.
|Capral
|496
|10.
|LOpp
|0
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе ИГРОЧИШКА, а третье — sova147.
|Пользователь
|ROI
|1.
|КЭТиК
|153
|2.
|ИГРОЧИШКА
|33
|3.
|sova147
|31
|4.
|Вита15
|29
|5.
|LOpp
|22
|6.
|Imrebellion
|20
|7.
|Варвар7
|17
|8.
|nice
|15
|9.
|Grundik
|13
|10.
|Bad Listener
|12