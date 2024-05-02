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Триумф «Краснодара». Итоги КП за апрель

вчера, 15:55

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

Победителем по итогам месяца стал поклонник «Краснодара» КЭТиК. Второе место занял Митя Митин. На третьем месте расположился пользователь Katerman.

Пользователь Выигрыш
1. Логотип Краснодар КЭТиК 13640
2. Митя Митин 8068
3. Katerman 3724
4. Логотип Манчестер Сити Igo0rek 2823
5. Логотип ЦСКА drug01 2323
6. lotsman 1670
7. Логотип Оренбург shlomo 1648
8. Kiarnt 517
9. Capral 496
10. Логотип Спартак LOpp 0

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает КЭТиК, второе ИГРОЧИШКА, а третье — sova147.

Пользователь ROI
1. Логотип Краснодар КЭТиК 153
2. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 33
3. sova147 31
4. Вита15 29
5. Логотип Спартак LOpp 22
6. Логотип Челси Imrebellion 20
7. Логотип Спартак Варвар7 17
8. nice 15
9. Grundik 13
10. Bad Listener 12
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Источник: soccer.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:16
Поздравление болельщице ФК Краснодар ! Чистая Победа!!! Браво!
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