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Палмер и 3 игрока «Арсенала». Итоги Fantasy за апрель

вчера, 14:35

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Уэска. Второе место занимает Сборная Украины. Тройку замыкает Babcha.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Уэска 590
2 Сборная Украины 580
3 Babcha 572
4 Rosol 554
5 KWW19 553
6 Зенит Москва 535
7 ФК Галатасарай 529
8 Uladim 520
9 Jnusia 501
10 ИЗУМРУД 497
11 Reipas 494
12 Cucaraha 487
13 bulls-ap 469
14 Варяг 461
15 Оборванцы из Мадрида 446
16 Maryia 430
17 Street Judges 413
18 Пуффендуйцы 410
19 АЛМАЗ 404
20 РУБИН 388
21 Нищеброды из Мадрида 387
22 Команда Drynya 381
23 ФК Черная Звезда 378
24 В — 12 373
25 Реал Узген 351
26 Асман 346
27 внучата- 336
28 Space Rangers 324
29 Владимир Голубятников Февраль 2023 272
30 Шаровики 233

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Палмер и 3 игрока «Арсенала». Итоги Fantasy за апрель

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 14:52
Арсенал держит марку! Молодцы!!!!
scf7zgney829
scf7zgney829
вчера в 14:47
Игроков Арсенала с победой!
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