Палмер и 3 игрока «Арсенала». Итоги Fantasy за апрель

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Уэска. Второе место занимает Сборная Украины. Тройку замыкает Babcha.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Уэска
|590
|2
|Сборная Украины
|580
|3
|Babcha
|572
|4
|Rosol
|554
|5
|KWW19
|553
|6
|Зенит Москва
|535
|7
|ФК Галатасарай
|529
|8
|Uladim
|520
|9
|Jnusia
|501
|10
|ИЗУМРУД
|497
|11
|Reipas
|494
|12
|Cucaraha
|487
|13
|bulls-ap
|469
|14
|Варяг
|461
|15
|Оборванцы из Мадрида
|446
|16
|Maryia
|430
|17
|Street Judges
|413
|18
|Пуффендуйцы
|410
|19
|АЛМАЗ
|404
|20
|РУБИН
|388
|21
|Нищеброды из Мадрида
|387
|22
|Команда Drynya
|381
|23
|ФК Черная Звезда
|378
|24
|В — 12
|373
|25
|Реал Узген
|351
|26
|Асман
|346
|27
|внучата-
|336
|28
|Space Rangers
|324
|29
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|272
|30
|Шаровики
|233
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.