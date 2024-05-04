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«Реал» не будет праздновать чемпионство, если выиграет его сегодня

вчера, 08:49

«Реал» может оформить чемпионство в Ла Лиге уже сегодня.

Это произойдёт в том случае, если команда обыграет «Кадис» в матче 34-го тура, а «Барселона» не сможет выиграть у «Жироны».

По информации источника, официального празднования титула, если клуб его выиграет сегодня, не будет, поскольку не всё зависит от мадридцев, а поединок каталонцев начнётся позже. Также это решение связано с предстоящей уже на следующей неделе ответной игрой 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

При этом городской совет Мадрида принял меры безопасности на случай празднования в городе болельщиками досрочной победы «Реала» в чемпионате Испании.

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Перевод с as.com
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Все комментарии
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:54
...после прохода МанСити, полностью подписываюсь под сказанным!" Игра Реала это как ранняя весна, любимая женщина, классный фильм или история.....Хала Мадрид!!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:11
Правильно. Сейчас не празднований, впереди важнейший матч с Баварией, а чемпионство у Реала и так в кармане. Успеют отпраздновать.
ABir
ABir
вчера в 09:21
Спортсменам некогда праздновать: у них продолжаются тренировки и другие важные турниры, а болельщики точно отпразднуют по полной, они этого праздника очень ждали!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:18
Питерскому Зениту не так давно пришлось отмечать чемпионство в самолёте. Когда стало известно что более поздний матч закончился с нужным счётом.
dvpzbr4qp7g5
dvpzbr4qp7g5
вчера в 09:18
Они уже привыкли и смирились что являются чемпионами
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:01
Реал в любом случае, это ГАЛАКТИКОС !!! И без разницы когда и в какой день праздновать это событие !)
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