«Реал» не будет праздновать чемпионство, если выиграет его сегодня

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вчера, 08:49

«Реал» может оформить чемпионство в Ла Лиге уже сегодня.

Это произойдёт в том случае, если команда обыграет «Кадис» в матче 34-го тура, а «Барселона» не сможет выиграть у «Жироны».

По информации источника, официального празднования титула, если клуб его выиграет сегодня, не будет, поскольку не всё зависит от мадридцев, а поединок каталонцев начнётся позже. Также это решение связано с предстоящей уже на следующей неделе ответной игрой 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

При этом городской совет Мадрида принял меры безопасности на случай празднования в городе болельщиками досрочной победы «Реала» в чемпионате Испании.