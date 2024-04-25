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Игроки бразильского клуба отпраздновали победу, притворившись мёртвыми

вчера, 14:39

Футболисты ФК «Карири» необычно отпраздновали повышение в дивизионе.

Команда из низших лиг Бразилии заслужила повышение в классе после последней победы ФК «Икасу». После финального свистка игроки «Карири» упали на поле, притворившись мёртвыми.

Таким необычным образом футболисты приняли решение отпраздновать победу.

Игроки бразильского клуба отпраздновали победу, притворившись мёртвыми

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
баск
баск
вчера в 16:10
Возможно, ребятишки изобразили из себя опоссумов..))

Эта неприятного вида животина при приближении более крупного хищника кидается на землю и старается закосить под дохляка, причём делает это весьма достоверно.

Тело зверька деревенеет и, как утверждают некоторые зоологи, даже начинает источать тошнотворный запах.
То есть вроде как труп трупом, чтобы проходили мимо и не беспокоили.

Ну, ритуал у них такой образовался, при попадании в более сильный дивизион..)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:42
Может боссам ФК «Карири», следует подумать над новым названием клуба - ну например , что то типа "Непобедимые зомби" или "Бегущие мертвецы"...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:24
Может, у них в спонсорах местный морг или крематорий...
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:03
у каждого свои тараканы
Futurista
Futurista
вчера в 14:55
Вчера "мёртвыми" притворились бразильцы Зенита)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:48
может, они хотели сказать, все что стабильно, бывает у мертвых?
повышение есть, но через год возможно и понижение
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:43
креативно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:42
Может уснувшими? Уставшими?
А то звучит как-то жестко
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