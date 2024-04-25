Игроки бразильского клуба отпраздновали победу, притворившись мёртвыми

Футболисты ФК «Карири» необычно отпраздновали повышение в дивизионе.
Команда из низших лиг Бразилии заслужила повышение в классе после последней победы ФК «Икасу». После финального свистка игроки «Карири» упали на поле, притворившись мёртвыми.
Таким необычным образом футболисты приняли решение отпраздновать победу.
Эта неприятного вида животина при приближении более крупного хищника кидается на землю и старается закосить под дохляка, причём делает это весьма достоверно.
Тело зверька деревенеет и, как утверждают некоторые зоологи, даже начинает источать тошнотворный запах.
То есть вроде как труп трупом, чтобы проходили мимо и не беспокоили.
Ну, ритуал у них такой образовался, при попадании в более сильный дивизион..)))
Эта неприятного вида животина при приближении более крупного хищника кидается на землю и старается закосить под дохляка, причём делает это весьма достоверно.
Тело зверька деревенеет и, как утверждают некоторые зоологи, даже начинает источать тошнотворный запах.
То есть вроде как труп трупом, чтобы проходили мимо и не беспокоили.
Ну, ритуал у них такой образовался, при попадании в более сильный дивизион..)))