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Антони нанял личного фотографа для съёмки празднований голов

вчера, 14:21
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони нанял личного фотографа для съёмки празднований голов. Бразилец собирался использовать их для соцсетей и рекламных контрактов.

Однако услуги фотографа оказались почти невостребованными, так как в недавнем матче с «Бернли» Антони забил свой единственный гол в АПЛ в нынешнем сезоне. Бразильский нападающий посвятил забитый мяч жене и сыну.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:52
не забивает практически, а уж апломб ... )
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:03
Если бы Антони забивал хотя бы 10-15 голов за сезон в этом была бы логика и смысл
В сегодняшней ситуации это просто взбалмошный футболист который не знает как развлечься и куда потратить свои миллионы
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:44
от 69 жиру бесятся...
лучше бы в футбол играл
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:27
В этом сезоне Манчестер Юнайтед ни разу не проиграл в тех матчах, где забивал Антони!!!! Он прям как талисман команды))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:26
Работы у этого фотографа совсем немного!))) 1 гол в сезоне!))
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