Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони нанял личного фотографа для съёмки празднований голов. Бразилец собирался использовать их для соцсетей и рекламных контрактов.
Однако услуги фотографа оказались почти невостребованными, так как в недавнем матче с «Бернли» Антони забил свой единственный гол в АПЛ в нынешнем сезоне. Бразильский нападающий посвятил забитый мяч жене и сыну.
В сегодняшней ситуации это просто взбалмошный футболист который не знает как развлечься и куда потратить свои миллионы
В сегодняшней ситуации это просто взбалмошный футболист который не знает как развлечься и куда потратить свои миллионы
лучше бы в футбол играл
лучше бы в футбол играл