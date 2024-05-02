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В «Спартаке» оценили слухи о приглашении Мойеса

вчера, 20:21

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отреагировал на слухи о возможном приглашении в клуб главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.

Мойес? Это слухи, информация не соответствует действительности.

«Красно-белые» идут на 4-м месте в РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:05
Ну конечно.....
Мойеса в Спартак...а Слишковича в Вест Хэм....
112910415
112910415
сегодня в 06:43
вариантов будет много ...
pomor45
pomor45
вчера в 22:01
По моему и этот достаточно хорош. Если ещё и КР возьмёт, то вообще будет Супер.
ABir
ABir
вчера в 22:01
Какие только новости не придумают, что быть читаемыми
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 21:56
Это было бы как минимум угарно, как Мойес будет с выпученными глазами бегать по бровке где-нибудь в Воронеже или Грозном
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:46
До конца сезона есть ещё время . Так что всё может произойти.
adekvat
adekvat ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:09
Пока Карпин не прийдет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:51
Будет ещё много слухов и пересудов на тему ГТ- покуда всё не "устаканится"....
Гость
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