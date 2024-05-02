В «Спартаке» оценили слухи о приглашении Мойеса

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отреагировал на слухи о возможном приглашении в клуб главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.
Мойес? Это слухи, информация не соответствует действительности.
«Красно-белые» идут на 4-м месте в РПЛ.
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал отреагировал на слухи о возможном приглашении в клуб главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса.
Мойес? Это слухи, информация не соответствует действительности.
«Красно-белые» идут на 4-м месте в РПЛ.
Мойеса в Спартак...а Слишковича в Вест Хэм....
Мойеса в Спартак...а Слишковича в Вест Хэм....