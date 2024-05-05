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Янсен: «Вариант со „Спартаком“ изучал всерьёз»

вчера, 13:59

Экс-тренер АЗ Паскаль Янсен отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак».

Это был конкретный вариант. После ухода из АЗ я всерьез воспринимаю интерес от любого клуба, поэтому вариант со «Спартаком» я изучал всерьёз. Но потом я изменил своё решение.

Мы обсуждали это совместно с клубом. Они уволили тренера, сейчас играют под руководством исполняющего обязанности. Полагаю, они хотят пригласить специалиста, который немного лучше знает российский чемпионат.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:45
"................который немного лучше знает российский чемпионат......."
Видимо понял, что плохо знает российский чемпионат и не стал рисковать.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:31
"Что ж ты фраер заднюю включил"?
umk3hah8dpw3
umk3hah8dpw3
вчера в 17:05
У Спартака кандидатов много,всё разномастные,критерии не понятные самому руководству
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:40
Янсен: «Вариант со „Спартаком“ изучал всерьёз. Оказалось шутка»
Сп62
Сп62
вчера в 15:33
Кто-то Янсена внезапно напугал.
Интерес
Интерес ответ my68b89kfnpt (раскрыть)
вчера в 15:07
О,это "светило"-наиизвестнейший борец за чистоту арийской нации.
Интерес
Интерес
вчера в 15:05
Никто не может знать наверняка,что хочет руководство "Спартака".
А нынешнее хочет лишь,похоже,не по таланту выбрать,а по роже.
my68b89kfnpt
my68b89kfnpt
вчера в 14:58
Правильно и сделал, что изменил мнение, не захотел участвовать в коррупционных сделках по распилу денег.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24
Это же Спартак, всё может меняться и внезапно случится.
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