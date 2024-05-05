Янсен: «Вариант со „Спартаком“ изучал всерьёз»

Экс-тренер АЗ Паскаль Янсен отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак».
Это был конкретный вариант. После ухода из АЗ я всерьез воспринимаю интерес от любого клуба, поэтому вариант со «Спартаком» я изучал всерьёз. Но потом я изменил своё решение.
Мы обсуждали это совместно с клубом. Они уволили тренера, сейчас играют под руководством исполняющего обязанности. Полагаю, они хотят пригласить специалиста, который немного лучше знает российский чемпионат.
Видимо понял, что плохо знает российский чемпионат и не стал рисковать.)
Видимо понял, что плохо знает российский чемпионат и не стал рисковать.)
А нынешнее хочет лишь,похоже,не по таланту выбрать,а по роже.
А нынешнее хочет лишь,похоже,не по таланту выбрать,а по роже.