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Головин попал в команду года Лиги 1 в игре FC 24

10 мая 2024, 20:26

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в команду года чемпионата Франции от футбольного симулятора FC 24.

Россиянин получил карточку с рейтингом 94, что является самым высоким рейтингом для российских игроков за всю историю Ultimate Team, не считая икон.

В нынешнем сезоне Головин провёл 25 матчей за «Монако» в Лиге 1, записав на свой счёт 6 голов и 6 результативных передач.

Головин попал в команду года Лиги 1 в игре FC 24

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:13
Анатолий!
Доброго дня тебе!
Зачем ?

Так мну и отметил его как россиянина - "..наш человек"
Зачем притягивать за уши то чего нет?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 00:04
Молодец, Саня! Стабильность – признак класса.
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
10 мая в 23:20
Electronic Arts и ФИФА сотрудничали в течение последних 29 лет. Однако 11 мая 2022 года издание Financial Times сообщило, что ЕА и федерация футбола прекращают многолетнее партнерство, поскольку в преддверии подписания очередного контракта стороны не смогли договориться по вопросу использования лицензии при выпуске серии видеоигр FIFA. По данным The New York Times, ФИФА требовала удвоить лицензионный сбор, который ранее составлял $150 млн в год.
Им денег мало было(((
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
10 мая в 22:03
Здравствуйте.

Эту серию игр переименовали. А так вообще та же серия.
Bad Listener
Bad Listener
10 мая в 21:50
Что ещё за FC? FIFA же раньше была
Baggio R.
Baggio R. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 мая в 21:42
А как же Кокорин?
sv_1969
sv_1969
10 мая в 21:20
Молоток саня!Так держать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 мая в 21:01
Конечно Саша заслужил эту награду. Он безусловно лучший российский футболист на сегодня. Но к сожалению для некоторых он " с лыжни", хотя он наш для всех россиян. Давайте не забывать об этом. В Европе все легионеры не клубы РПЛ представляют , а нашу Россию.
Тот самый чувак
Тот самый чувак
10 мая в 21:01
И статы хорошие нарисовали.
Ironigor
Ironigor
10 мая в 20:52
Респект Шурику !
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 20:48
Пусть он и с лыжни, но всё равно приятно читать за своего человека!
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
10 мая в 20:47
Но помни - закуска градус понижает, работай с поправкой!
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
10 мая в 20:46
Точно повод, пошел обмою эту новость.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
10 мая в 20:45
Безмерно рад за Сашу, за его дальнейшие успехи выпил тройку рюмок Наполеона ))). Так держать ( хочется добить бутылку ))).
sihafazatron
sihafazatron
10 мая в 20:43
Саня- хорош, нашел свою команду!! Удачи в дальнейшем!))
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 20:32
Разве это не повод опрокинуть рюмку чая!?)
VeniaminS
VeniaminS
10 мая в 20:32
Молодец,наши поздравления!
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