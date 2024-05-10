Головин попал в команду года Лиги 1 в игре FC 24

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10 мая 2024, 20:26

Полузащитник «Монако» попал в команду года чемпионата Франции от футбольного симулятора FC 24.

Россиянин получил карточку с рейтингом 94, что является самым высоким рейтингом для российских игроков за всю историю Ultimate Team, не считая икон.

В нынешнем сезоне Головин провёл 25 матчей за «Монако» в Лиге 1, записав на свой счёт 6 голов и 6 результативных передач.