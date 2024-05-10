Головин попал в команду года Лиги 1 в игре FC 24

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в команду года чемпионата Франции от футбольного симулятора FC 24.
Россиянин получил карточку с рейтингом 94, что является самым высоким рейтингом для российских игроков за всю историю Ultimate Team, не считая икон.
В нынешнем сезоне Головин провёл 25 матчей за «Монако» в Лиге 1, записав на свой счёт 6 голов и 6 результативных передач.
Доброго дня тебе!
Зачем ?
Так мну и отметил его как россиянина - "..наш человек"
Зачем притягивать за уши то чего нет?
Доброго дня тебе!
Зачем ?
Так мну и отметил его как россиянина - "..наш человек"
Зачем притягивать за уши то чего нет?
Им денег мало было(((
Им денег мало было(((
Эту серию игр переименовали. А так вообще та же серия.
Эту серию игр переименовали. А так вообще та же серия.