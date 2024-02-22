Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКиберфутбол

Матыцин отреагировал на предложение создать аналог симулятора EA FC

вчера, 16:01

Министр спорта РФ Олег Матыцин положительно отреагировал на предложение создать российский аналог симулятора EA FC.

Я готов, и Министерство спорта готово участвовать в этом проекте. Я считаю, да, это важно – создание национального продукта. Тем более отечественная школа футбола имеет многолетние традиции. У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола для того, чтобы привлечь людей в спорт, с одной стороны, – и, как я уже сказал, это может оказаться полезным и для тех, которые играют в классический футбол.

Напомним, идею создания отечественного аналога EA FC высказал бывший игрок сборной России Андрей Аршавин при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на «Играх будущего» в Казани.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси стал совладельцем киберспортивной команды Агуэро
07 ноября 2023
ОфициальноУ Головина — лучший рейтинг среди россиян в игре EA Sports FC 24
15 сентября 2023
Названы лучшие футболисты в видеоигре FC 24
10 сентября 2023
Гринвуда вернут в Football Manager
07 сентября 2023
СлухиРейтинг Месси в новой игре от EA Sports может оказаться выше, чем у Роналду
28 августа 2023 Фото
Electronic Arts подписала новый контракт с Английской Премьер-Лигой
22 июля 2023
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:28
"Срочно надо сказать что-то умное в поддержку !" - волновался министр.
Ну и сказал чего-то
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:14
Так сейчас повсеместная цифровизация происходит, вот и до футбола добралась. Министр видимо решил, что он на верном пути. По факту получится как с ГТА Малиновка, будет какая-нибудь ИС НПЦ СИсМТФ Нога Мяч 2030 (информационная система национального проекта цифровизации спортивной игры с мячом типа футбол).
memphis
memphis
вчера в 16:25
Только зачем все мы знаем
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:24
У меня один вопрос, он хоть понял вообще, что сказал?

"У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола."

Цифрового аналога футбола? Который будут создавать интересные спортсмены?

Остановите этот бредогенератор)
gxa5kxgxrmnp
gxa5kxgxrmnp
вчера в 16:22
Ну вот... теперь Андрюша может стать "героем", если этот вариант проканает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 