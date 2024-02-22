Матыцин отреагировал на предложение создать аналог симулятора EA FC

Министр спорта РФ положительно отреагировал на предложение создать российский аналог симулятора EA FC.

Я готов, и Министерство спорта готово участвовать в этом проекте. Я считаю, да, это важно – создание национального продукта. Тем более отечественная школа футбола имеет многолетние традиции. У нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола для того, чтобы привлечь людей в спорт, с одной стороны, – и, как я уже сказал, это может оказаться полезным и для тех, которые играют в классический футбол.