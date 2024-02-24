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Российский аналог видеоигры FIFA находится в разработке

вчера, 15:45

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный сообщил, что уже ведётся разработка российского аналога видеоигры EA Sports FC (ранее известной как FIFA — прим. ред.).

На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру.

Ранее президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только.

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Источник: tass.ru Фото: Сайт awfulannouncing.com
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Все комментарии
Старлей84
Старлей84 ответ Черепушкин (раскрыть)
сегодня в 00:19
Там много "умников" (на самом деле очень глупых людей) про права на названия клубов, на их эмблемы, лица игроков, названия турниров и т.п. писали))))))) Ребятушки, если разработчик будет российским, платформа будет тоже своя, а прогнозируемый рынок продаж исключительно внутренний, то $р@ть они хотели на любые разрешения. Россия из-за введенных по отношению к ней санкций ОФИЦИАЛЬНО (больше года уже) отныне не исполняет решения любых забугорных судов. Поэтому ни одного рычага воздействия на какой-нибудь ООО "Вася Пупкин ПродакшЫн", который назовет всё в игре своими именами нет и быть не может. Заблокировать извне внутренний российский продукт невозможно. Привлечь к ответственности частную российскую компанию, которая работает только внутри страны тоже. Ввести экономические санкции или запреты против компании у которой бабосики лежат в российском банке тоже не получится. Фифа, уефа, и прочей чепухе останется только возмущаться. Другой вопрос какого уровня будет этот продукт, будет ли он по сравнению с фифой конкурентоспособным? Но это уже совсем другая история.
FootFun
FootFun
вчера в 23:52, ред.
Это будет наподобии ПЕСа где Ливерпуль Мерсисайд Ред ,и будут лицензированы все лиги Азии, Африки, Южной Америки, и медиалига России
pomor45
pomor45
вчера в 23:30
ФИГджитал.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:29
Вживую тоже носом играют.
q96y9ckmxeg6
q96y9ckmxeg6
вчера в 22:45
Очередной распил
Deville
Deville
вчера в 22:07
это что-то будет типа первого проеволютион соккер? вместо официальных названий команд будут опять хрень какая та. ведь лицензию наверно не смогут получить, на изображения лиг и команд европы. или тут будет только российски чемпионат
112910415
112910415
вчера в 21:46
пилите, Шура, пилите ...
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 21:01
Ну незнаю. Ребята из Mundfish в прошлом году выпустили хитовый Atomic Heart, так может быть и футбольный симулятор нормальный выпустят. Ну вообщем пока рано критиковать, а вдруг годная игруха выйдет
Futurista
Futurista ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 20:15
На авито поискать)...
Черепушкин
Черепушкин
вчера в 20:15
Ну... Тут как бэ нужны права на демонстрацию игроков, имён, эмблем, лиг...
Само понимание того, что на доработки нужны десятки лет уже намекает на то, как это будет происходить сколько на этом можно заработать. При этом конкуренция такова, что сравнивать будут постоянно, т.к. это не то же самое, что перестать ввозить сыр или мясо.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:53, ред.
Как назовут «Зенит Чемпион»?
c939sjby366h
c939sjby366h
вчера в 18:41
Это отличная новость! Разработка российского аналога FIFA будет способствовать развитию киберспорта и спортивного симулятора в России. Надеюсь, что разработка игры будет успешной и скоро мы сможем увидеть российский аналог FIFA.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:27
ага, осталось только лицензию на клубы, форму, фамилии игроков и тренеров от фифа и уефа получить, а то будут вместо игроков ноунеймы
lk_483777
lk_483777
вчера в 18:15
Будет как RUTUBE, скорее всего. Через каждые 10 сек-реклама🤣
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:11
Опять отмывание денег... Ничего более...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:00
Моё мнение неизменно...
Футбол вживую играть надо а не носом в сматфоне !!!!
924nxwc3qpv5
924nxwc3qpv5
вчера в 17:49
Думаю что хорошее дело загубят на корню....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Хуже.
Скорее речь об организованной подготовке бездетной мадам к его зачатию...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:17
Российский аналог видеоигры FIFA находится в разработке.

Подробнее:
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:02
Что-то мне подсказывает, что это мертворожденный ребенок...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:54
классная штука, где купить такой?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 16:52
а в игре что будет? товарняки между 2-3 лигами азиатских стран? )
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:49
Десятки лет? Через 10 лет футбола на свете не будет
112910415
112910415
вчера в 16:38
главное, чтобы деньги исправно выделялись !
а ещё надо ... не, больше ничего не надо !
даже результат не особо нужен
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nety (раскрыть)
вчера в 16:34
Сквозь слёзы... ((
Nety
Nety
вчера в 16:32
Смешно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Отмыв/откат денег - не более.

А игра появится, поверьте! И будет это выглядеть примерно так: шильдики и гарантийные талоны наши, а сама приставка - из Китая (Индии или Тайваня).
Это называется - импортозамещение. (
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:21
Еще один ШЕДЕВР, Маэстро, в содружестве- с Неповторимым Петросяном!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И снова, Браво, Маэстро- Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
memphis
memphis
вчера в 16:18
Там вместо еврокубков будет битва с племенами Африки, медиа футбол с Дорохом и в качестве бонуса открываться видео материалы Дзюбы
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:17
Железная надежность, графика реал лайф, физическая разминка кистей рук...даже травму можно получить если постараться) ...

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