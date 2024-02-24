Российский аналог видеоигры FIFA находится в разработке.

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный сообщил, что уже ведётся разработка российского аналога видеоигры EA Sports FC (ранее известной как FIFA — прим. ред.).

На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру.