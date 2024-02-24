Российский аналог видеоигры FIFA находится в разработке.

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный сообщил, что уже ведётся разработка российского аналога видеоигры EA Sports FC (ранее известной как FIFA — прим. ред.).
На самом деле, я знаю, что он уже разрабатывается. Повестка была в том, чтобы не попросить его разработать у президента, а попросить поддержать инициативу. Потому что «Газпром» уже разрабатывает аналог, и надеюсь, что в скором времени мы его увидим. Я знаю, что на разработку игры нужен не один год, это десятки лет. Но так или иначе работа уже в процессе, поэтому рано или поздно мы увидим эту игру.
Ранее президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только.
В Тольятти выпускают автомобиль..., Гранта называется.
Только это отнюдь не повод, чтоб пересаживаться на неё с какого-нибудь немца или того же корейца...
А так ... мы уже привыкли, что бабки выделяются на разработки, а не на их результат. Зачем отвечать за продукт, его производство, продвижение на рынок, послепродажное обслуживание - гарантию..., когда всё можно вложить в его "разработку", потом ещё раз вложить ..., потом на всё это положить ... (кое что) , и под конец не париться ?!
P.S. Сдаётся мне ... у Нагорного уже есть "рабочая концепция" данного - "революционного начинания" !
В Тольятти выпускают автомобиль..., Гранта называется.
Только это отнюдь не повод, чтоб пересаживаться на неё с какого-нибудь немца или того же корейца...
А так ... мы уже привыкли, что бабки выделяются на разработки, а не на их результат. Зачем отвечать за продукт, его производство, продвижение на рынок, послепродажное обслуживание - гарантию..., когда всё можно вложить в его "разработку", потом ещё раз вложить ..., потом на всё это положить ... (кое что) , и под конец не париться ?!
P.S. Сдаётся мне ... у Нагорного уже есть "рабочая концепция" данного - "революционного начинания" !
А игра появится, поверьте! И будет это выглядеть примерно так: шильдики и гарантийные талоны наши, а сама приставка - из Китая (Индии или Тайваня).
Это называется - импортозамещение. (
А игра появится, поверьте! И будет это выглядеть примерно так: шильдики и гарантийные талоны наши, а сама приставка - из Китая (Индии или Тайваня).
Это называется - импортозамещение. (