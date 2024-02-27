Дзюба сомневается, что в России смогут сделать достойную альтернативу FIFA

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вчера, 20:31

Нападающий московского «Локомотива» высказался на тему возможного создания российского аналога компьютерной игры FIFA .

Во время Игр будущего в Казани экс-игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную команду России и не только.