Дзюба сомневается, что в России смогут сделать достойную альтернативу FIFA

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался на тему возможного создания российского аналога компьютерной игры FIFA.
Во время Игр будущего в Казани экс-игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную команду России и не только.
Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что [созданием FIFA] ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются. И только последняя версия более-менее похожа на футбол. Если сделают, то я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут.