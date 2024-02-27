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Дзюба сомневается, что в России смогут сделать достойную альтернативу FIFA

вчера, 20:31

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался на тему возможного создания российского аналога компьютерной игры FIFA.

Во время Игр будущего в Казани экс-игрок «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную команду России и не только.

Честно скажу, что я сильно сомневаюсь, что мы сможем это сделать на хорошем, достойном уровне, потому что [созданием FIFA] ребята давно занимаются и до сих пор многие возмущаются. И только последняя версия более-менее похожа на футбол. Если сделают, то я только за, но я очень сильно сомневаюсь, что смогут.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
не только он сомневается
Tex
Tex
сегодня в 00:39, ред.
Даже на создание игры нужно величайшее дозволение))) Очевидно, что коммерческой выгодой там и не пахнет, потому и надо знатный бюджет на "разработку" выпрашивать на самом верху
nubom
nubom
вчера в 21:28
Придумали тетрис. Придумаем и альтернативу...
lotsman
lotsman
вчера в 21:04
А ты не сомневайся. Пусть попробуют. Как говорят - Попытка, не пытка.)
pomor45
pomor45
вчера в 21:03
Ну, Дзюба в симуляции и онанизации толк знает. Можно его мнение принять во внимание.
Igo0rek
Igo0rek ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:47, ред.
Да ладно, вполне себе нормально там и мячи закручиваются, и финты закладываются и пасы раздаются с навесами. Даже вратаря наконец подтянули в последней части. Ну конечно не прям живой футбол, но вполне себе. Баги только из года в год одни и те же бесят. Не аркада уж точно.
Интерес
Интерес
вчера в 20:39
Два де...-это сила!
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 20:39
FIFA -это заскриптованная аркада, а не симулятор, и никогда она не была похожа на футбол, тем более последняя версия. Единственный плюс - лицензии. Те, кто хотел симулятор, играли в Pro Evolution Soccer, который, к сожалению, уже скатился и представляет из себя жалкое зрелище.
Futurista
Futurista
вчера в 20:34
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