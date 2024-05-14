Президент Ла Лиги: «Мбаппе будет играть за „Реал“ в следующем сезоне»

Президент Ла Лиги заявил, что нападающий перейдёт в «Реал».

Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, как Винисиус и Беллингем. У «Реала» будет отличная команда, но это не гарантирует победу в чемпионате.