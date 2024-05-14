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Президент Ла Лиги: «Мбаппе будет играть за „Реал“ в следующем сезоне»

вчера, 21:44

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал».

Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, как Винисиус и Беллингем. У «Реала» будет отличная команда, но это не гарантирует победу в чемпионате.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 23:26
    Dead Body 13
    Dead Body 13 ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 23:24
    Ну да, он родился и вырос в Мадриде в принципе)
    Elliada_
    Elliada_ ответ Dead Body 13 (раскрыть)
    вчера в 23:17
    https://www.6/football/1115499227-tebas-o-tom-kto-vyigraet-la-ligu-ya-boleyu-za-real-no-davno-utratil-fa.html
    Dead Body 13
    Dead Body 13 ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Тебас - фанат "Реала"? Ахаха.

    Именно поэтому он воюет с Пересом постоянно ("Реал" в том числе не подписал единственный новый контракт Ла Лиги о медийности, по которому игроки должны постоянно участвовать в медийных мероприятиях, давать интервью каждые полчаса и т.п., игроки "Реала" единственные не дают).

    И поэтому Тебас не включил Роналду в число ста важных игроков Ла Лиги XXI века и сказал после его отъезда, что он не был ключевым игроком и Ла Лига ничего не потеряла)
    Elliada_
    Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Аха. Я перепутал. Конечно, Тебас фанат Реала
    Incredulous
    Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Было бы странно, если бы президент клуба не был бы фанатом своего же клуба.
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 22:00
    Перес уже не скрывает, что фанат Реала.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:52
    Все уже давно знают и готовы к этому .
    Реал, это ГАЛАКТИКОС !!!
    Гость
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