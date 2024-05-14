Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал».
Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне. Он один из лучших игроков в мире, как Винисиус и Беллингем. У «Реала» будет отличная команда, но это не гарантирует победу в чемпионате.
Именно поэтому он воюет с Пересом постоянно ("Реал" в том числе не подписал единственный новый контракт Ла Лиги о медийности, по которому игроки должны постоянно участвовать в медийных мероприятиях, давать интервью каждые полчаса и т.п., игроки "Реала" единственные не дают).
И поэтому Тебас не включил Роналду в число ста важных игроков Ла Лиги XXI века и сказал после его отъезда, что он не был ключевым игроком и Ла Лига ничего не потеряла)
Именно поэтому он воюет с Пересом постоянно ("Реал" в том числе не подписал единственный новый контракт Ла Лиги о медийности, по которому игроки должны постоянно участвовать в медийных мероприятиях, давать интервью каждые полчаса и т.п., игроки "Реала" единственные не дают).
И поэтому Тебас не включил Роналду в число ста важных игроков Ла Лиги XXI века и сказал после его отъезда, что он не был ключевым игроком и Ла Лига ничего не потеряла)