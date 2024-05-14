«Бавария» может подписать Бруну Фернандеша

«Бавария» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Трансфер помог бы клубу сохранить Томаса Тухеля на посту главного тренера.
«Манчестер Юнайтед» может продать португальца для соблюдения ФФП.
«Бавария» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Трансфер помог бы клубу сохранить Томаса Тухеля на посту главного тренера.
«Манчестер Юнайтед» может продать португальца для соблюдения ФФП.
Немцы, дабы сделать из Бруну настоящего мужчину, выжгли бы ему Слёзные железы калёным железом! А то у Тен Хага кишка тонка.
Немцы, дабы сделать из Бруну настоящего мужчину, выжгли бы ему Слёзные железы калёным железом! А то у Тен Хага кишка тонка.
Скорее всего, время когда МЮ мог тратить за игрока 100 млн прошло. Поэтому к ним не пойдёт Зидан.
Франк хороший вариант, если верить слухам. А если Франк захочет взять Мбемо из Брентфорда, то только с продажи Бруно или Антони. Ведь Брентфорд тоже может зарядить цену. Скорее всего Франк будет менять образ команды под свой стиль.
Скорее всего, время когда МЮ мог тратить за игрока 100 млн прошло. Поэтому к ним не пойдёт Зидан.
Франк хороший вариант, если верить слухам. А если Франк захочет взять Мбемо из Брентфорда, то только с продажи Бруно или Антони. Ведь Брентфорд тоже может зарядить цену. Скорее всего Франк будет менять образ команды под свой стиль.