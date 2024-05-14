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«Бавария» может подписать Бруну Фернандеша

вчера, 14:52

«Бавария» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. Трансфер помог бы клубу сохранить Томаса Тухеля на посту главного тренера.

«Манчестер Юнайтед» может продать португальца для соблюдения ФФП.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 21:18
Для Баварии будет гораздо лучше иметь в своем составе креативного Бруну, чем напрочь потерянного Сане, от которого пользы 0… Сане, Гнабри, Комана, Кима, нужно продавать. Гнабри и Коман подверженны частым травмам и в самый нужный момент их нет в строю, а Сане и Ким совершенно не ведают что творят, особенно Сане, он мне напоминает испуганную лошадь, он больше не заиграет в настоящий футбол…
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 19:08
Лучше Бернарду из другого Манчестера купить чем этого
STVA 1
STVA 1 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:12
Согласен С ВАми!Просто из всего состава МЮ Бруно был как свет в окошке!)Это я образно!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:08
Для соблюдения ФФП иначе ФА начнёт снимать очки.
Скорее всего, время когда МЮ мог тратить за игрока 100 млн прошло. Поэтому к ним не пойдёт Зидан.
Франк хороший вариант, если верить слухам. А если Франк захочет взять Мбемо из Брентфорда, то только с продажи Бруно или Антони. Ведь Брентфорд тоже может зарядить цену. Скорее всего Франк будет менять образ команды под свой стиль.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:01
Теперь уже удержать ))
Вот они мозги пудрят )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:31, ред.
Хорошо бы!
Немцы, дабы сделать из Бруну настоящего мужчину, выжгли бы ему Слёзные железы калёным железом! А то у Тен Хага кишка тонка.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:08
Бредом будет если продадут
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:01
Если Бруну захочет перейти в Баварию,было бы неплохо.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:34
А что, Бавария хочет сохранить Томаса Тухеля?
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:18
А че там больше продать некого под ФФП? Единственный игрок наверное в составе МЮ, к кому минимум претензий за этот сезон может быть. Не думаю что это правильно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Всем трём сторонам выгодно-надо подписывать...
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