Вратарь ЦСКА Тороп: «Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп обратился к болельщикам клуба после травмы, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».
В первом тайме футболист столкнулся с защитником петербургской команды Нуралы Алипом, после чего не смог продолжить игру. Позже директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что у голкипера диагностированы тяжёлое сотрясение мозга и множественные переломы костей лицевого черепа.
Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА.
"Владислав Тороп обратился к болельщикам клуба.........."
Владиславу скорейшего выздоровления. Хороший голкипер. Но удивляет диагноз Кирилла Брейдо. Удивляет, что после такого диагноза Тороп может обращаться к болельщикам. Особенно удивляет познание Брейдо в анатомии человека - кости лицевого черепа. Но я анатомию в школе не очень любил, поэтому не знал, что кроме черепа головы есть ещё череп лица. Буду знать теперь.)
"Владислав Тороп обратился к болельщикам клуба.........."
Владиславу скорейшего выздоровления. Хороший голкипер. Но удивляет диагноз Кирилла Брейдо. Удивляет, что после такого диагноза Тороп может обращаться к болельщикам. Особенно удивляет познание Брейдо в анатомии человека - кости лицевого черепа. Но я анатомию в школе не очень любил, поэтому не знал, что кроме черепа головы есть ещё череп лица. Буду знать теперь.)