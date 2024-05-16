Вратарь ЦСКА Тороп: «Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом»

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вчера, 08:40

Вратарь ЦСКА обратился к болельщикам клуба после травмы, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

В первом тайме футболист столкнулся с защитником петербургской команды Нуралы Алипом, после чего не смог продолжить игру. Позже директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что у голкипера диагностированы тяжёлое сотрясение мозга и множественные переломы костей лицевого черепа.