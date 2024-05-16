Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Кубок 2023/2024

Вратарь ЦСКА Тороп: «Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом»

вчера, 08:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп обратился к болельщикам клуба после травмы, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

В первом тайме футболист столкнулся с защитником петербургской команды Нуралы Алипом, после чего не смог продолжить игру. Позже директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что у голкипера диагностированы тяжёлое сотрясение мозга и множественные переломы костей лицевого черепа.

Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда — ЦСКА.

Вратарь ЦСКА Тороп: «Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТороп рискует провести всю карьеру в защитной маске
Сегодня, 15:50
В ЦСКА рассказали, в каком состоянии находится Тороп
Сегодня, 14:08
Алип извинился перед Торопом после матча «Зенита» и ЦСКА
Вчера, 08:57
Стало известно состояние Торопа после столкновения с Алипом
15 мая
Тороп получил серьёзную травму в матче против «Зенита»
15 мая
Дзюба начал тренировки в общей группе
15 мая
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:35
Перхун/Будунов ? Ну если на такое равняться, то да.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Я имею ввиду , что жив остался....Ведь были случаи с летальным исходом
112910415
112910415
вчера в 12:52
держись, вратарь !
Сп62
Сп62 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 11:54
Не напрягай их. Им и так не сладко.
Интерес
Интерес
вчера в 10:31
Был бы действительно клуб ЦСКА,то Владислав уже бы 12 часов был в госпитале военно-медицинской академии,а не ждал решения о трансфере "в спецтранспорте" в Москву,находясь под наблюдением врача команды.Да и этот вопрос могли решить легко.Владиславу здоровья и мужества,потому что полноценно вернуться в футбол после такой травмы будет проблематично-это будет сидеть в мозгу всю жизнь.Не рука,и не нога...
А руководству "неЦСКА"-позор!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:01
футбол был и всегда будет травмоопасным видом спорта так что тут ничего не поделаешь Алип шёл до конца не думая и вратарь тоже пожелаем ему в дальнейшем избегать таких травм и естественно быстрей поправиться
lotsman
lotsman
вчера в 09:56
".........тяжёлое сотрясение мозга и множественные переломы костей лицевого черепа........."
"Владислав Тороп обратился к болельщикам клуба.........."
Владиславу скорейшего выздоровления. Хороший голкипер. Но удивляет диагноз Кирилла Брейдо. Удивляет, что после такого диагноза Тороп может обращаться к болельщикам. Особенно удивляет познание Брейдо в анатомии человека - кости лицевого черепа. Но я анатомию в школе не очень любил, поэтому не знал, что кроме черепа головы есть ещё череп лица. Буду знать теперь.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 09:55
Где же обошлось ?
Тяжёлое сотрясение ГМ - это 50/50 окончание профессиональной спортивной карьеры.
Дай бог ещё чтоб осложнений не было...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:43
Слава Богу , что обошлось.....здоровья Владиславу.!
cska1948
cska1948
вчера в 09:33
Владислав,выздоравливай и возвращайся!.
583jhgk4zq7j
583jhgk4zq7j
вчера в 09:32
Стоит пожелать Торопу скорейшего выздоровления.
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 09:18
Здоровья от всей души!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:07
Владу держатся и терпения, и конечно же скорейшего выздоровления !
wq4t83m7ykku
wq4t83m7ykku
вчера в 09:06
Теперь тяжко будет на выходах играть...
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 08:59
Скорейшего выздаровления.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:46
Здоровья тебе, дружок!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 