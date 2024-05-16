ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков

ФИФА наложила на «Рубин» запрет на регистрацию новичков на три трансферных окна.
В пресс-службе казанского клуба прокомментировали ситуацию:
Наш клуб действительно получал уведомление о наложении запрета на регистрацию новичков от ФИФА, который связан со сложностью осуществления финансового перевода (условный платёж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора.
Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент ФК «Рубин» решает данный вопрос по осуществлению транша. После проведения платежа данный запрет будет снят.