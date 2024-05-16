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ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новичков

вчера, 11:23

ФИФА наложила на «Рубин» запрет на регистрацию новичков на три трансферных окна.

В пресс-службе казанского клуба прокомментировали ситуацию:

Наш клуб действительно получал уведомление о наложении запрета на регистрацию новичков от ФИФА, который связан со сложностью осуществления финансового перевода (условный платёж и солидарные выплаты) в ФК «Ольборг» за переход Оливера Абильдгора.

Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент ФК «Рубин» решает данный вопрос по осуществлению транша. После проведения платежа данный запрет будет снят.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 13:28
Скоро как в лихие 90-е будут наличку чемоданами возить.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:27
И здесь Россию гнобят
Futurista
Futurista
вчера в 12:07
Рубин решает вопрос по разблокировке SWIFT?)...удачи...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:35
Бюрократия помноженная на санкции - "она и в Африке бюрократия" ( хотя и там с этим всё таки попроще)...)))
k3g5rnma8xac
k3g5rnma8xac
вчера в 11:34
Придется чемодан с наличкой везти.
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