«Манчестер Сити» или «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» и «Жирона» могут не выступить одновременно в следующем сезоне Лиги чемпионов.
По информации Mundo Deportivo со ссылкой на The Times, УЕФА попросил владельцев «Сити» продать часть своей доли в каталонском клубе, если они оба хотят участвовать в главном еврокубковом турнире. Если этого не произойдёт, испанская команда сможет сыграть только в Лиге Европы.
City Football Group (CFG), которому принадлежит «Ман Сити», также владеет 47% акций «Жироны». Клубы обеспечили себе выход в ЛЧ, но для участия обеих команд необходимо, чтобы в одном из клубов доля владения стала менее 30%.
При этом "Жирона" - пример очень симпатичной команды и правильного руководства, поэтому, думаю, "Сити Групп" действительно может просто уменьшить долю, но, конечно, реально, а не фиктивно, иначе это будет ещё один удар по футболу.
При этом "Жирона" - пример очень симпатичной команды и правильного руководства, поэтому, думаю, "Сити Групп" действительно может просто уменьшить долю, но, конечно, реально, а не фиктивно, иначе это будет ещё один удар по футболу.