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«Манчестер Сити» или «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов

вчера, 09:59

«Манчестер Сити» и «Жирона» могут не выступить одновременно в следующем сезоне Лиги чемпионов.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на The Times, УЕФА попросил владельцев «Сити» продать часть своей доли в каталонском клубе, если они оба хотят участвовать в главном еврокубковом турнире. Если этого не произойдёт, испанская команда сможет сыграть только в Лиге Европы.

City Football Group (CFG), которому принадлежит «Ман Сити», также владеет 47% акций «Жироны». Клубы обеспечили себе выход в ЛЧ, но для участия обеих команд необходимо, чтобы в одном из клубов доля владения стала менее 30%.

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Манчестер Сити  Жирона
Перевод с mundodeportivo.com Фото: Аккаунт ФК «Жирона» в соцсети «X»
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:54
Найдут обходные пути, по-любому. Их деньги решат многое.
kliker
kliker
вчера в 20:09, ред.
Red Bull Зальцбург и РБ Лейпциг тоже от одной корпорации Red Bull кормятся, но фирма как-то смогла эту проблему урегулировать и остаться в рамках законов УЕФА, что оба клуба играют в еврокубках.
А РБ Лейпциг, а не Рэд Булл Лейпциг потому, что в Германии запрещено называть команды именем фирм-владельцев. Леверкузен Байер - исключение, так как название получил раньше введённого ограничения.
R. Carlos
R. Carlos ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 19:45
Ну есть мнение ( не мое ) что Жирона команда из г *а
Сатрап
Сатрап ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:36
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 15:51, ред.
    Бывал в Штатах и языком знакомого еврея могу констатировать, что многие в описанной ситуации заблуждаются в самом принципе соблюдения законности.

    Это не закон, как говорил Шарапов, а кистень. Почему ? Объясняю.

    Изначально (!) есть факт нарушения в процентовке владения клубами одной компанией. Так ? Так. И если бы это был закон, друзья, тогда владельцам Бла-Бла Групп был бы просто и без всякой лирики представлен факт наличия лишних % у 2-х тим и кардинальном, в этой связи, выборе участия в ЛЧ, одной из 2-х команд. То есть сразу - вопрос ребром: либо МС участник ЛЧ, либо Жирона. Вы, господа, облажались ?
    А теперь выбирайте! И всё! Никаких условностей! Да, где то тупо... и очень жёстко, но принципиально, а значит - законно !
    Этим и отличаются американцы от хитро*опой Европы, где "компромисс" и Закон - не в ладах!

    Здесь же сам факт предложенной схемы УЕФА по сбросу % владения - это и есть коррупция... и УЕФА её первоисточник.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 12:38
    Думаю, что допустят в ЛЧ оба клуба. РБ Лейпциг и РБ Зальцбург играли же и ничего.
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 12:13
    Что-нибудь придумают и обойдут правила, не в первой
    Incredulous
    Incredulous ответ не совсем (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 12:06
    Не смеши, там всё построено на коррупции, и похлеще чем у нас. Как только речь заходит о больших деньгах, становится возможно всё. Последние годы УЕФА это очень наглядно продемонстрировала. А будет примерно так: владельцы City Football Group занесут кому нужно в высокие кабинеты УЕФА, а те за это закроют глаза на то, что из неоткуда появится какая-то третья фирма, на которую и будут скинуты "мешающие" акции Жироны. И всё будет согласно всем законам и правилам юриспруденции.
    la-respect0
    la-respect0
    вчера в 12:06
    Вроде уже так и сделали , там не такие глупцы в ФСГ сидят.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 12:05, ред.
    Жаль, да,а я видел как гоняли ЛЧ на стадионе с 20 тысячей вместительности в 15ти градусный мороз, где-то на берегах Невы
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 11:53, ред.
    Жаль.....
    Ни разу не видел ЛЧ на стадионе в 14 тысяч мест...
    Интересно было бы посмотреть...
    STVA 1
    STVA 1 ответ не совсем (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 11:49
    Спорить не буду. Да и зачем. Если там все так хорошо. Так пусть будет.
    Roger Young
    Roger Young ответ Dead Body 13 (раскрыть)
    вчера в 11:43
    Плюсую, скорее всего ждет фиктивная продажа, просто чтобы соблюсти формальности
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 11:37
    Нужно сделать просто разных аффилированных владельцев, это как это сделали в Ред Булл с Лейпцигом и Зальцбургом
    Nety
    Nety ответ rmrmrml (раскрыть)
    вчера в 11:02
    А как же болельщики? На их веку один раз команда вышла в лигу чемпионов, а их в УЕФА? Лучше не допускать такие моменты.
    Dead Body 13
    Dead Body 13 ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 10:59
    Да никто не пролетит, продадут 17% акций - главное, чтобы не своему же оффшору.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 10:56
    И кажется мы уже знаем кто из двух клубов пролетит мимо еврокубков)
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 10:55
    Очень жаль если Жирона не будет выступать в лч , симпатичная команда
    Dead Body 13
    Dead Body 13
    вчера в 10:53
    На самом деле, конечно, это правильно. ЛЧ - не корпоративный турнир, и если один раз дать послабление, дальше может быть три команды от одной корпорации, четыре, а даже две уже простор для манипуляций, например, можно пожертвовать "парой" команд послабее, чтобы они выложились полностью, плюнув на чемпионат, или грубили побольше и т.п.

    При этом "Жирона" - пример очень симпатичной команды и правильного руководства, поэтому, думаю, "Сити Групп" действительно может просто уменьшить долю, но, конечно, реально, а не фиктивно, иначе это будет ещё один удар по футболу.
    rmrmrml
    rmrmrml
    вчера в 10:42
    да жироне хватит пока и в ЛЕ сыграть!!
    Одиссей из Итаки
    Одиссей из Итаки ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 10:18, ред.
    Сити в ЛЧ, а Жироне чемпионить в ЛЕ) В случае побед обоих клубов будет дубль у CFG)
    ddc8ghkrjtbz
    ddc8ghkrjtbz
    вчера в 10:10
    Разбираться надо и решать кому играть
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:07
    Скорей всего найдут способ, ну или пусть Мс отдаст свою путевку МЮ, хоть поржем))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:06
    Продадут кому нить подставному и всего делов то
    Гость
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