«Манчестер Сити» или «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов

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вчера, 09:59

«Манчестер Сити» и «Жирона» могут не выступить одновременно в следующем сезоне Лиги чемпионов.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на The Times, УЕФА попросил владельцев «Сити» продать часть своей доли в каталонском клубе, если они оба хотят участвовать в главном еврокубковом турнире. Если этого не произойдёт, испанская команда сможет сыграть только в Лиге Европы.