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Луис Альберто пропустит ближайший матч «Лацио» по дисциплинарным причинам

вчера, 12:01
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто самовольно пропустил тренировку команды. Из-за этого игрок был исключён из состава на матч 36-го тура Серии А против «Эмполи», который пройдёт сегодня.

Напомним, Луис Альберто хочет покинуть «Лацио».

Это мой последний сезон здесь, я больше не буду частью этого. Я не хочу брать ещё хоть один евро от «Лацио», я уже попросил расторгнуть мой контракт. Следующие четыре года я посвящу другой команде. Именно так, я ухожу из этого клуба, который дал мне так много. Пришло время оставить свою зарплату другим.

Владелец римского клуба Клаудио Лотито не намерен отпускать Альберто бесплатно.

Возможно, он хочет уйти бесплатно. Но нет, у него четырёхлетний контракт, он является членом команды. Требование — не менее 20 миллионов евро. На Луиса претендует «Кадис», но у испанского клуба нет финансовых возможностей для его покупки. В Италии он очень нравится «Наполи».

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Indzaghi
Indzaghi
вчера в 13:11
Зачем держать игрока , который не хочет играть ? Рабство вроде бы отменили в Европе .
Гость
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