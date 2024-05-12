Луис Альберто пропустит ближайший матч «Лацио» по дисциплинарным причинам

1715504493

вчера, 12:01

Полузащитник «Лацио» самовольно пропустил тренировку команды. Из-за этого игрок был исключён из состава на матч 36-го тура Серии А против «Эмполи», который пройдёт сегодня.

Напомним, Луис Альберто хочет покинуть «Лацио».

Это мой последний сезон здесь, я больше не буду частью этого. Я не хочу брать ещё хоть один евро от «Лацио», я уже попросил расторгнуть мой контракт. Следующие четыре года я посвящу другой команде. Именно так, я ухожу из этого клуба, который дал мне так много. Пришло время оставить свою зарплату другим.

Владелец римского клуба Клаудио Лотито не намерен отпускать Альберто бесплатно.