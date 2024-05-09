«Рубин» применил санкции к игроку, пошутившему про «денежки на карту»

«Рубин» сделал заявление по ситуации с полузащитником .

После матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, в котором казанская команда выиграла со счётом 2:0, игрок в шутку сказал в интервью: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».

24 апреля 2024 года после матча 21-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» футболист нашей команды Руслан Безруков допустил некорректное высказывание в прямом эфире канала «Матч Страна».

Футбольный клуб «Рубин» сожалеет о данной ситуации, вызвавшей столь широкий негативный резонанс. Да, медийная активность футболистов — часть спортивного шоу, способ повысить интерес болельщиков к турниру. Однако есть темы, на которые нельзя шутить.

Мы с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Поэтому даже намёки на что-то подобное абсолютно недопустимы. Все вместе мы выступаем за принципы fair play и честную конкуренцию. Это принципиальная позиция ФК «Рубин», которую разделяет и сам Руслан Безруков.

В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры.