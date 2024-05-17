Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Личка: «Сейчас результат важнее игры»

вчера, 23:17

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о планах на два последних матча в РПЛ:

Можем сесть сзади в восемь-девять человек и ждать быстрой контратаки. Думаю, болельщикам это не всегда нравится. С другой стороны, мы сейчас больше должны думать о результате, а не красивой игре. То, что мы говорим последние три матча – любая игра неважна, важны три очка.

Сегодня мы в такой ситуации, что всё давление идёт на нас, оно покажет нашу ментальную силу, если мы сумеем с ним справиться. Всё в наших руках.

За два тура до конца сезона «Динамо» лидирует в таблице и опережает ближайшего преследователя «Зенит» на 2 балла. Москвичей ждут игры с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Артета рассказал, можно ли считать нынешний сезон успешным для «Арсенала»
Сегодня, 00:38
Артета рассказал, будут ли в «Арсенале» следить за игрой «Сити»
Вчера, 22:39
Гвардиола рассказал о планах на матч с «Вест Хэмом»
Вчера, 22:24
Роналду: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно»
16 мая
Руни считает, что «Ман Юнайтед» нужно провести массовую чистку состава
16 мая
Боэли о проекте развития «Челси»: «Главное — это терпение»
16 мая
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:25
А как без игры можно достичь результата?))))....типо-мне поднял руку рефери, которой я не бил?))))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:09
Подарками, тоже, надо уметь пользоваться. Ваш Зенит и Краснодар- этого не умеют.
🤔🤔🤔
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:06
Какое давление....
Вам Краснодар с Зенитом такие подарки делают...что говорить о каком то давлении смешно....
Одни всего 3 матча весной из 10-ти выиграли...вторые вообще 6 матчей без побед...
Это не давление ....это невиданная зона комфорта...в которой не стать чемпионом тяжелей чем расчемпиониться...
qurp2waywmn6
qurp2waywmn6
сегодня в 06:28
Финальный матч с Краснодаром станет настоящим испытанием.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:59
Главное, взять четыре очка в двух играх, а уж как, неважно.
ABir
ABir
сегодня в 02:22
Нельзя зацикливаться только на результат, можно перегореть
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:21
Нужно выигрывать и завоёвывать чемпионство...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 