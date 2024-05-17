Личка: «Сейчас результат важнее игры»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о планах на два последних матча в РПЛ:
Можем сесть сзади в восемь-девять человек и ждать быстрой контратаки. Думаю, болельщикам это не всегда нравится. С другой стороны, мы сейчас больше должны думать о результате, а не красивой игре. То, что мы говорим последние три матча – любая игра неважна, важны три очка.
Сегодня мы в такой ситуации, что всё давление идёт на нас, оно покажет нашу ментальную силу, если мы сумеем с ним справиться. Всё в наших руках.
За два тура до конца сезона «Динамо» лидирует в таблице и опережает ближайшего преследователя «Зенит» на 2 балла. Москвичей ждут игры с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».
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Вам Краснодар с Зенитом такие подарки делают...что говорить о каком то давлении смешно....
Одни всего 3 матча весной из 10-ти выиграли...вторые вообще 6 матчей без побед...
Это не давление ....это невиданная зона комфорта...в которой не стать чемпионом тяжелей чем расчемпиониться...
Вам Краснодар с Зенитом такие подарки делают...что говорить о каком то давлении смешно....
Одни всего 3 матча весной из 10-ти выиграли...вторые вообще 6 матчей без побед...
Это не давление ....это невиданная зона комфорта...в которой не стать чемпионом тяжелей чем расчемпиониться...