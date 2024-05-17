Личка: «Сейчас результат важнее игры»

Главный тренер «Динамо» рассказал о планах на два последних матча в РПЛ :

Можем сесть сзади в восемь-девять человек и ждать быстрой контратаки. Думаю, болельщикам это не всегда нравится. С другой стороны, мы сейчас больше должны думать о результате, а не красивой игре. То, что мы говорим последние три матча – любая игра неважна, важны три очка.

Сегодня мы в такой ситуации, что всё давление идёт на нас, оно покажет нашу ментальную силу, если мы сумеем с ним справиться. Всё в наших руках.