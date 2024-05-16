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Боэли о проекте развития «Челси»: «Главное — это терпение»

вчера, 11:40

Владелец «Челси» Тодд Боэли сообщил, что клуб постепенно развивается в правильном направлении.

Самое главное – нужно быть терпеливым. Вы что-то создаёте и ожидаете, что всё быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется время. Терпение всегда было нашим принципом.

Когда мы купили «Доджерс» в 2013 году, мы начали с 15-го и 25-го мест, но мы продолжали придерживаться плана, потому что верили, что он правильный. И с «Челси» мы прошли через нечто подобное.

Нужно иметь решимость не обращать внимания на весь шум вокруг и оставаться верным плану. С периода Boxing Day мы четвёртая команда в АПЛ. Когда вы смотрите на то, что происходит сейчас, есть ощущение, что всё становится лучше и лучше.

На данный момент «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ.

Ранее Боэли рассказал о планах построить стадион.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:28
Ну в этом сезоне есть прогресс по сравнению с предыдущим, а что будет дальше, посмотрим
112910415
112910415
вчера в 17:17
как-то уж очень постепенно ...
v9a7zguyz3ya
v9a7zguyz3ya
вчера в 11:42
Когда куры денег не клюют можно и потерпеть.
Гость
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