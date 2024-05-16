Боэли о проекте развития «Челси»: «Главное — это терпение»

Владелец «Челси» сообщил, что клуб постепенно развивается в правильном направлении.

Самое главное – нужно быть терпеливым. Вы что-то создаёте и ожидаете, что всё быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется время. Терпение всегда было нашим принципом.

Когда мы купили «Доджерс» в 2013 году, мы начали с 15-го и 25-го мест, но мы продолжали придерживаться плана, потому что верили, что он правильный. И с «Челси» мы прошли через нечто подобное.