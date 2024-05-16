Боэли о проекте развития «Челси»: «Главное — это терпение»

Владелец «Челси» Тодд Боэли сообщил, что клуб постепенно развивается в правильном направлении.
Самое главное – нужно быть терпеливым. Вы что-то создаёте и ожидаете, что всё быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется время. Терпение всегда было нашим принципом.
Когда мы купили «Доджерс» в 2013 году, мы начали с 15-го и 25-го мест, но мы продолжали придерживаться плана, потому что верили, что он правильный. И с «Челси» мы прошли через нечто подобное.
Нужно иметь решимость не обращать внимания на весь шум вокруг и оставаться верным плану. С периода Boxing Day мы четвёртая команда в АПЛ. Когда вы смотрите на то, что происходит сейчас, есть ощущение, что всё становится лучше и лучше.
На данный момент «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ.
Ранее Боэли рассказал о планах построить стадион.