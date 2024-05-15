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Анчелотти: «Это был мой лучший сезон в качестве тренера»

вчера, 08:17

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении команды в текущем сезоне.

У нас чрезвычайно талантливая команда, состоящая из очень молодых людей и обладающая высоким уровнем мастерства. Этот клуб может ознаменовать эпоху в будущем, учитывая ценность молодых игроков, которые у нас есть на данный момент. Это был мой лучший сезон в качестве тренера. Команда фантастически выступила в чемпионате, мы выиграли его заслуженно и без тени сомнения. Все ждали промаха, но его не произошло. Мы счастливы и на седьмом небе от счастья. Но нам нужно продолжать двигаться, потому что мы ещё не сыграли самый важный матч.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 19:00
Конечно не делается,это безусловно ошибка судьи но причём здесь Реал?!
Такие мячи после свистка частенько влетают в ворота,потому что защита перестаёт играть !
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:44
Почему судья даёт свисток? На каком основании такие подарки? Есть ВАР, нужно доиграть эпизод, а потом посмотреть повтор и принять решение. Нет, они решили сразу дать свисток, чтоб даже не прибегать к ВАР.
Так не делается.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 15:57, ред.
Все обсуждают тот гол Баварии после свистка
Посмотри ещё раз внимательно этот момент,игроки Реала и Лунин просто встали когда услышали свисток судьи и поэтому мяч влетел в ворота-скажи мне лично ты считаешь гол забитый после свистка и без сопротивления честный?
А про Класико,Барсе не засчитали гол,так они всёровно забили ещё и вышли вперёд 2:1 и что толку,Реал чуть прибавил и отыгрался и победил,так что тот гол ничего не решал,слишком большой отрыв!
Зятю привет!
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 15:39
Я поражаюсь упертости болельщиков сливок, даже мой 50ти летний зять, ярый болельщик Реала с детства признаёт все косяки судей. Или на сайте у вас принято отрицать?
Столько подарков как Мадриду не делают ни одному клубу и это исторический факт. Даже в эль-класико не хватило мужества показать ВАР, был гол или нет, а скорее всего и был по картинкам.
Хави с детьми обставил и выиграл чемпионат, нынешний сезон не сложился удачно.
Касаемо ЛЧ, можешь говорить про 25 чемпионств, но это все натянуто за уши, с подарками от судей.
Никогда в жизни не уважал столичные клубы, они все имеют влияние на судей.
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 14:39
Вам болельщикам Барселоны и Хави в частности только и остаётся что жаловаться на жизнь и судей!
И конечно же только и остаётся что бороться за второе место с Жироной и смотреть по телику как великий Реал выиграет свою 15-ю ЛЧ
Барселоне такое даже не снилось
Запускайте рычаги,увидимся в следующем сезоне и послушаем нытьё!
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 13:57
С такими подарками от судей грех жаловаться на жизнь.
Особенно это происходит в ЛЧ, и каждый год грубейшие ошибки допускают судьи на стадии полуфинала, финала в пользу сливок.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:36, ред.
Это сезон Карима Бензема...
Истинного обладателя ЗМ того года...
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 10:48
после победы в ЛЧ, можно будет сказать, что сезон был Лучший!!! а та пока сезон 21-22 лучше, там тоже ла-лиге и еще плюс ЛЧ с такими камбэками!!!
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
вчера в 10:42
Во-первых, это интервью для празднования чемпионства, поэтому он говорит как бы в прошлом времени.

Во-вторых, всегда ретроспективно можно сказать, когда команда проводит великолепный сезон, что она же была сильнейшая.

Но когда команда полностью перестраивается, играя на четырех фронтах, когда ещё в матче с "Жироной" на поле в защите не было ни одного игрока на своей позиции, там три полузащитника играло и Карвахаль, но он был в центре второй раз в жизни, а с МС героем матча становится Лунин, пожалуй, в ответке, то можно сказать, что сезон действительно был идеален.

Потому что идеально распределился вклад игроков, никого нельзя отметить, кто бы провалился. И ветераны Кроос и Модрич, которому через пару месяцев 39 стукнет, дирижировали командой. А в отдельных матчах героями были Диас, Хоселу (с "Уньоном", "Хетафе", "Баварией"), Васкес (гол головой в дополнительное время в меньшинстве "Алавесу", хозяин Канселу в класико), Рюдигер. В общем, в каждом матче находился свой маленький или большой герой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:10
Почему в прошедшем времени? Сезон окончен?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:44
Имеется ввиду не только трофеи, команда обновляется, много молодежи, новая эпоха, все очень хорошо влились в коллектив, отличная атмосфера, Карло как дедушка там, а все игроки его любимые внуки.) Реал в правильном направлении двигается.
s3tbkdttqw39
s3tbkdttqw39
вчера в 09:34
У Карло таких сезонов достаточно
tqc32vegbnz6
tqc32vegbnz6
вчера в 09:18
Выиграют Лигу Чемпионов - тогда действительно лучший.
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки
вчера в 08:45, ред.
Какого промаха ждать с конкурентами типа обескровлевной Барсы истерички Хави и бесхеребетного матраса-яйцетряса?) Реал чемпион с отрывом, играли с запасом. Ты главный трофей ещё не выиграл, а уже лучший сезон в карьере. Если Боруссия тебе смажет финал, что тогда скажешь)
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:28
Карло знает что говорит.
lotsman
lotsman
вчера в 08:18
Удачно сложился сезон.
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