Анчелотти: «Это был мой лучший сезон в качестве тренера»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлении команды в текущем сезоне.
У нас чрезвычайно талантливая команда, состоящая из очень молодых людей и обладающая высоким уровнем мастерства. Этот клуб может ознаменовать эпоху в будущем, учитывая ценность молодых игроков, которые у нас есть на данный момент. Это был мой лучший сезон в качестве тренера. Команда фантастически выступила в чемпионате, мы выиграли его заслуженно и без тени сомнения. Все ждали промаха, но его не произошло. Мы счастливы и на седьмом небе от счастья. Но нам нужно продолжать двигаться, потому что мы ещё не сыграли самый важный матч.
Во-вторых, всегда ретроспективно можно сказать, когда команда проводит великолепный сезон, что она же была сильнейшая.
Но когда команда полностью перестраивается, играя на четырех фронтах, когда ещё в матче с "Жироной" на поле в защите не было ни одного игрока на своей позиции, там три полузащитника играло и Карвахаль, но он был в центре второй раз в жизни, а с МС героем матча становится Лунин, пожалуй, в ответке, то можно сказать, что сезон действительно был идеален.
Потому что идеально распределился вклад игроков, никого нельзя отметить, кто бы провалился. И ветераны Кроос и Модрич, которому через пару месяцев 39 стукнет, дирижировали командой. А в отдельных матчах героями были Диас, Хоселу (с "Уньоном", "Хетафе", "Баварией"), Васкес (гол головой в дополнительное время в меньшинстве "Алавесу", хозяин Канселу в класико), Рюдигер. В общем, в каждом матче находился свой маленький или большой герой.
Во-вторых, всегда ретроспективно можно сказать, когда команда проводит великолепный сезон, что она же была сильнейшая.
Но когда команда полностью перестраивается, играя на четырех фронтах, когда ещё в матче с "Жироной" на поле в защите не было ни одного игрока на своей позиции, там три полузащитника играло и Карвахаль, но он был в центре второй раз в жизни, а с МС героем матча становится Лунин, пожалуй, в ответке, то можно сказать, что сезон действительно был идеален.
Потому что идеально распределился вклад игроков, никого нельзя отметить, кто бы провалился. И ветераны Кроос и Модрич, которому через пару месяцев 39 стукнет, дирижировали командой. А в отдельных матчах героями были Диас, Хоселу (с "Уньоном", "Хетафе", "Баварией"), Васкес (гол головой в дополнительное время в меньшинстве "Алавесу", хозяин Канселу в класико), Рюдигер. В общем, в каждом матче находился свой маленький или большой герой.