Анчелотти: «Это был мой лучший сезон в качестве тренера»

Главный тренер «Реала» высказался о выступлении команды в текущем сезоне.

У нас чрезвычайно талантливая команда, состоящая из очень молодых людей и обладающая высоким уровнем мастерства. Этот клуб может ознаменовать эпоху в будущем, учитывая ценность молодых игроков, которые у нас есть на данный момент. Это был мой лучший сезон в качестве тренера. Команда фантастически выступила в чемпионате, мы выиграли его заслуженно и без тени сомнения. Все ждали промаха, но его не произошло. Мы счастливы и на седьмом небе от счастья. Но нам нужно продолжать двигаться, потому что мы ещё не сыграли самый важный матч.