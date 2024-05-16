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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Руни считает, что «Ман Юнайтед» нужно провести массовую чистку состава

вчера, 12:59

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об изменениях, которые нужно провести в составе команды. Слова специалиста приводит Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Я думаю, нужно оставить молодых футболистов, а также сохранить Бруну (Фернандеша — прим.ред.). Я думаю, что это должна быть массовая чистка. Так и должно быть. Думаю, это произойдёт не через год, а в ближайшие пару лет.

Чтобы конкурировать в этой лиге, им нужны более сильные игроки. Не поймите меня неправильно, эти игроки хорошие. Но чтобы конкурировать с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом», им нужны футболисты получше.

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Все комментарии
Сатрап
Сатрап ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:48
Для меня происходящее в МЮ не является прям таким понятным, все вопросы упираются в множество других. Сначала Гари Невилл в прошлом году разносит Глейзеров в прямом эфире самого популярного спортивного канала СкайСпортс, кричит и брызжет слюной что Глейзер сидит в Сиднее и все якобы расходы создаются кредитами банкам, которые выплачивать будет клуб а не Глейзеры. А прибыль он забирает себе - из прибыли клуба, заработанное. Выжимает короче, стадион гниет уже, он был современным 20 лет назад и так далее. В общем полный швах. Каждый день критика Глейзеров, фанаты вывешивают баннеры "Глейзеры на выход" - хозяин даже в Англию не приезжает, отдав все управление в руки директоров.
Потом появляется Рэдклифф и ничего не меняется )))
В начале 2024 появляются новости что он хочет сменить Тен Хага на а) Де Дзерби, б) Грема Поттера, в) Зидана (!) - и ничего не меняется...
Одни мыльные оперы. И вокруг - только прибыли. Постоянно обещалки и постоянно пустые. Очевидно только одно, в реальности на МЮ большинству его функционеров просто пофиг.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Сатрап (раскрыть)
вчера в 17:33
вчера мю нормально отыграл матч с ньюкаслом.
победили.
и вот после матча самодовольный эрик тен хан пообещал победу над мансити в кубке англии))))
дословно этх говорил так: эти игроки отдадут все силы, чтобы вернуть кубок на Олд Траффорд, я лично обещаю вам это..."
тренер лично обещает))
забавляет манипуляция от голландца.
наверно, антони опять выйдет на замену с звериным взглядом разоврвать мансити на английский фраг))
интересно, что сделали бы Кантона и Рой Кин,
если бы метросекуальный Антони и подобные ему попался на Мю
тех чемпионских времен?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Сатрап (раскрыть)
вчера в 17:23
то что у тен хага высокомерный характер, давно известно.
он из состоятельной семьи, которые голландцы знают как заносчивых и высокомерных.
тен хаг патологически не любит спорстменов по характеру лидеры.
роналду, санчо, каземиро - малая часть айсберга.
и все таки есть игроки, котрые не дотягивают до уровня мю.
некотрые просто по качеству ниже требуемых
другие в силу возраста просто не подходят в высокоинтенсивного английского футбола
Сатрап
Сатрап ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:13
Если слегка поостыть с поспешными выводами - Тен Хаг выпускает 36-летнего Эванса в паре с якобы защитником Каземиро, когда у него на скамейке сидят три центра обороны - дважды победитель ЛЧ Варан, Магуайр и Мартинес, все здоровы, хотя Варана вписали в якобы травмированные, Магуайр и Мартинес точно не травмированы.
Ежу ясно, что 36-летний игрок будь он хоть пятижды Ибрагимович или Шерингем не будет "тащить" в матчах с быстрыми молодыми нападающими команд вроде Кристал Пэлэс.
Вы никогда не задумывались, что большая часть команды относится к Тен Хагу идентично Роналдо и он жертвует успехом клуба сажая их на лавку?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:45
чистка должгна быть.
жаль, Руни не огласил список хороших, но бесполезных игроков МЮ.
вместо Руни перечислю таковых.
Варан, Каземиро, Рэшфорд, Марсьяль, Линделеф, Донни ван де Бек, Эванс.
Уан Бисскака, и обязательно на выход Антони.
А если руководство решит убирать Тен Хага, то вовсе супер.
Конечно, нужны новые топовые подписания.
Но есть такое понятие как приоритеты.
Покупать левого защитника и нападающего на подмену (!), когда в центре проходной двор, это по моему большая ошибка.
Приоритет - высококласнный опорный полузащитник и атакующий полузащитник.
После них можно на и защиту и нападение думать.
Ожидаю трудный сезон, в любом случае.
Хоть в последнем домашнем матче выиграли)
прямо сейчас важно не даст Челси обойти себя.
GGMU
Олд Траффорд заслуживает лучший игры в следующем сезоне.
и всегда.
Сатрап
Сатрап
вчера в 16:35
Иногда, не всегда конечно, в играх МЮ бросается в глаза, что защитники отдают мяч противнику, но это происходит не во всех играх. Перехватами там и не пахнет, пас между двумя игроками МЮ на ход противнику - зачем???
Мне кажется игроки, как тот же сознавшийся Тонали, играют на ставках и спокойно проигрывают матчи ради денег... это игроки мирового уровня если что, так играть они могут только из-за какой то причины
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:30
И, что самое интересное Уэйн в своём мнении не одинок...)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:40
Это просто давно назревшее мероприятие
shlomo
shlomo
вчера в 13:03
А заодно поменять и руководство клуба
Гость
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