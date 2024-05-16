Руни считает, что «Ман Юнайтед» нужно провести массовую чистку состава

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об изменениях, которые нужно провести в составе команды. Слова специалиста приводит Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Я думаю, нужно оставить молодых футболистов, а также сохранить Бруну (Фернандеша — прим.ред.). Я думаю, что это должна быть массовая чистка. Так и должно быть. Думаю, это произойдёт не через год, а в ближайшие пару лет.

Чтобы конкурировать в этой лиге, им нужны более сильные игроки. Не поймите меня неправильно, эти игроки хорошие. Но чтобы конкурировать с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом», им нужны футболисты получше.