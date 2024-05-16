Руни считает, что «Ман Юнайтед» нужно провести массовую чистку состава

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об изменениях, которые нужно провести в составе команды. Слова специалиста приводит Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.
Я думаю, нужно оставить молодых футболистов, а также сохранить Бруну (Фернандеша — прим.ред.). Я думаю, что это должна быть массовая чистка. Так и должно быть. Думаю, это произойдёт не через год, а в ближайшие пару лет.
Чтобы конкурировать в этой лиге, им нужны более сильные игроки. Не поймите меня неправильно, эти игроки хорошие. Но чтобы конкурировать с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом», им нужны футболисты получше.
жаль, Руни не огласил список хороших, но бесполезных игроков МЮ.
вместо Руни перечислю таковых.
Варан, Каземиро, Рэшфорд, Марсьяль, Линделеф, Донни ван де Бек, Эванс.
Уан Бисскака, и обязательно на выход Антони.
А если руководство решит убирать Тен Хага, то вовсе супер.
Конечно, нужны новые топовые подписания.
Но есть такое понятие как приоритеты.
Покупать левого защитника и нападающего на подмену (!), когда в центре проходной двор, это по моему большая ошибка.
Приоритет - высококласнный опорный полузащитник и атакующий полузащитник.
После них можно на и защиту и нападение думать.
Ожидаю трудный сезон, в любом случае.
Хоть в последнем домашнем матче выиграли)
прямо сейчас важно не даст Челси обойти себя.
GGMU
Олд Траффорд заслуживает лучший игры в следующем сезоне.
и всегда.
жаль, Руни не огласил список хороших, но бесполезных игроков МЮ.
вместо Руни перечислю таковых.
Варан, Каземиро, Рэшфорд, Марсьяль, Линделеф, Донни ван де Бек, Эванс.
Уан Бисскака, и обязательно на выход Антони.
А если руководство решит убирать Тен Хага, то вовсе супер.
Конечно, нужны новые топовые подписания.
Но есть такое понятие как приоритеты.
Покупать левого защитника и нападающего на подмену (!), когда в центре проходной двор, это по моему большая ошибка.
Приоритет - высококласнный опорный полузащитник и атакующий полузащитник.
После них можно на и защиту и нападение думать.
Ожидаю трудный сезон, в любом случае.
Хоть в последнем домашнем матче выиграли)
прямо сейчас важно не даст Челси обойти себя.
GGMU
Олд Траффорд заслуживает лучший игры в следующем сезоне.
и всегда.