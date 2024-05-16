Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно»

вчера, 18:17

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свою карьеру:

Я горжусь тем, что в таком возрасте я выступаю на высочайшем уровне. Это здорово и даёт мне мотивацию продолжать. Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, мой уровень высок. Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно. Я продолжаю это делать. Считаю, что это большое достижение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Личка: «Сейчас результат важнее игры»
Сегодня, 23:17
Артета рассказал, будут ли в «Арсенале» следить за игрой «Сити»
Сегодня, 22:39
Гвардиола рассказал о планах на матч с «Вест Хэмом»
Сегодня, 22:24
Руни считает, что «Ман Юнайтед» нужно провести массовую чистку состава
Вчера, 12:59
Боэли о проекте развития «Челси»: «Главное — это терпение»
Вчера, 11:40
Анчелотти: «Это был мой лучший сезон в качестве тренера»
15 мая
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:08
Вы правы. Вспомнил в связи с этим замечательный советский фильм "Дороги, которые мы выбираем" по произведениям О.Генри. Один его герой выбрал дорогу преступника, другой благодетеля, и не нам с вами судить людей. Высказывать мнение вправе, но не судить.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:53
Красава Рон!!👍 Ты лучший!!🐐 Барсафаны тоже знают это просто боятся признать. Удачи в финале кубка и на Евро!! Побольше голов!!⚽⚽⚽ Продолжай радовать нас своим футболом!!
Сатрап
Сатрап ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:31
есть вещи, делающие любого величайшего - презренным, оценки у всех конечно разные, но нарциссизм (высокомерие) людей вроде Роналду зашкаливает настолько, что он легко может оскор6лять людей из-за того, что они видите ли не настолько великие как он... для меня подобный человек не является великим, какие бы достижения за ним не стояли, и как бы популярно ни было в той же россии подобное поведение гопоты "возвышающейся" бредом высокомерия
STVA 1
STVA 1 ответ Luis Suares Kz. (раскрыть)
вчера в 20:58
У каждого своя дорога и Бэйл пошел своей!И по ходу ему все нравится
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 20:41
Роналду 100% прав.
Luis Suares Kz.
Luis Suares Kz.
вчера в 20:28
Не фан КриРо но он реально молодец, у него страсть к футболу, также трудолюбие..в отличии от Бэйла кторый уже со своих 33-х лет на пенсии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:27, ред.
Твоя "мотивация", "вершина" и болтовня способны только на 0 трофеев и на это : Хе.. 🤭
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:44
Это я всегда твержу!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:42
Согласен с Вами! Человеческие качества обоих- далеки от совершенства. Оба- разбалованы большими деньгами и популярностью. Но чисто футбольные достоинства, каждого, отрицать нельзя- оба великие футболисты.)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:38
Что Вы !Какая обида! Просто те же фаны Рона , не все конечно оскорбляют Лео! И это бесконечный круг!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:36
Не хотел Вас обидеть, просто, для сравнения привел пример. Надеюсь без обид))).

Мне тоже фиолетово- на одного и другого. Другое дело, обидно, что фаны пистона всячески унижают Рона, хотя, и их кумир- далёк от совершенства. Ещё раз- прошу, без обид.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:16
А я разве говорил что-то про МЛС? Мне фиолетово на Рона и Месси!Я просто высказал свое мнение!Ваша неприязнь к Лео известна! Я Рона недолюбливаю но ... ! Всего хорошего!
Интерес
Интерес
вчера в 19:08
Сидит дорогостоящее блюдо на крупе у двугорбого верблюда.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:02
А недотурнир МЛС можно назвать высочайшим уровнем?
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:52
Рон конечно из всего сделает самопиар))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:51
От скромности этот чел не помрёт.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭🍓
Futurista
Futurista
вчера в 18:50, ред.
Самым высокооплачиваемым спортсменом в 2024 году по версии журнала Forbes признан футболист сборной Португалии и клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

За последние 12 месяцев он заработал 260 млн долларов, из которых львиную долю - 200 млн долларов - принес контракт с клубом из Саудовской Аравии. Еще 60 млн долларов популярный во всем мире футболист заработал по спонсорским контрактам.

Значительно отстает от португальца 29-летний испанский гольфист Джон Рам (218 млн долларов). Другая звезда футбола - аргентинец Лионель Месси, лидировавший в рейтинге 2022 года и занявший второе место в 2023 году - стал третьим с 135 млн долларов...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:44
Чемпионат СА никак нельзя назвать высочайшим уровнем
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:43
Респект Роналду за его футбол, но это выглядит так, словно арабы накачали его чем-то и спросили: как там на вершине и он ответил - это невероятно ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:39
пыжится скоморохом у арабских работодателей
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:30
Всё правильно, с поправкой... с периодическими небольшими спадами....
112910415
112910415
вчера в 18:20
великий нарцисс в порядке ! )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 