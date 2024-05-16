Роналду: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свою карьеру:
Я горжусь тем, что в таком возрасте я выступаю на высочайшем уровне. Это здорово и даёт мне мотивацию продолжать. Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, мой уровень высок. Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно. Я продолжаю это делать. Считаю, что это большое достижение.
https://youtu.be/TqS63YvgpBU?feature=shared
Мне тоже фиолетово- на одного и другого. Другое дело, обидно, что фаны пистона всячески унижают Рона, хотя, и их кумир- далёк от совершенства. Ещё раз- прошу, без обид.
Мне тоже фиолетово- на одного и другого. Другое дело, обидно, что фаны пистона всячески унижают Рона, хотя, и их кумир- далёк от совершенства. Ещё раз- прошу, без обид.
За последние 12 месяцев он заработал 260 млн долларов, из которых львиную долю - 200 млн долларов - принес контракт с клубом из Саудовской Аравии. Еще 60 млн долларов популярный во всем мире футболист заработал по спонсорским контрактам.
Значительно отстает от португальца 29-летний испанский гольфист Джон Рам (218 млн долларов). Другая звезда футбола - аргентинец Лионель Месси, лидировавший в рейтинге 2022 года и занявший второе место в 2023 году - стал третьим с 135 млн долларов...
За последние 12 месяцев он заработал 260 млн долларов, из которых львиную долю - 200 млн долларов - принес контракт с клубом из Саудовской Аравии. Еще 60 млн долларов популярный во всем мире футболист заработал по спонсорским контрактам.
Значительно отстает от португальца 29-летний испанский гольфист Джон Рам (218 млн долларов). Другая звезда футбола - аргентинец Лионель Месси, лидировавший в рейтинге 2022 года и занявший второе место в 2023 году - стал третьим с 135 млн долларов...