Роналду: «Если ты на вершине 20 лет, это невероятно»

Нападающий «Аль-Насра» прокомментировал свою карьеру:

Я горжусь тем, что в таком возрасте я выступаю на высочайшем уровне. Это здорово и даёт мне мотивацию продолжать. Если посмотреть на мою карьеру за последние 20 лет, мой уровень высок. Если ты находишься на вершине в течение 20 лет, это невероятно. Я продолжаю это делать. Считаю, что это большое достижение.