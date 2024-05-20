Президент «Ахмата» высказался о будущем Адиева

Президент «Ахмата» высказался на тему будущего главного тренера грозненцев .

Останется ли Адиев в «Ахмате»? На всё воля Всевышнего. У нас есть желание, чтобы Адиев работал в своём родном клубе. Но мы знаем, что у него также есть действующий контракт со сборной Казахстана. Будем разговаривать.