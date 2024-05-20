Президент «Ахмата» высказался о будущем Адиева

Президент «Ахмата» Магомед Даудов высказался на тему будущего главного тренера грозненцев Магомеда Адиева.
Останется ли Адиев в «Ахмате»? На всё воля Всевышнего. У нас есть желание, чтобы Адиев работал в своём родном клубе. Но мы знаем, что у него также есть действующий контракт со сборной Казахстана. Будем разговаривать.
Также Даудов добавил, что нежелательно, чтобы Адиев совмещал посты в сборной Казахстана и в «Ахмате».
Хотя уверен, что в Грозном сложнее работать чем со сборной Казахстана.
Хотя уверен, что в Грозном сложнее работать чем со сборной Казахстана.