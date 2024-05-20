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Президент «Ахмата» высказался о будущем Адиева

вчера, 13:54

Президент «Ахмата» Магомед Даудов высказался на тему будущего главного тренера грозненцев Магомеда Адиева.

Останется ли Адиев в «Ахмате»? На всё воля Всевышнего. У нас есть желание, чтобы Адиев работал в своём родном клубе. Но мы знаем, что у него также есть действующий контракт со сборной Казахстана. Будем разговаривать.

Также Даудов добавил, что нежелательно, чтобы Адиев совмещал посты в сборной Казахстана и в «Ахмате».

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:31
Вот Даудов -правильно сказал!...нельзя в одно и тоже время-находится в Москве и во Владивостоке!))))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:37
ЦСКА победить на его поле, ну никак там без тренера не обошлось.
Хотя уверен, что в Грозном сложнее работать чем со сборной Казахстана.
112910415
112910415
вчера в 14:29
результаты-то страшненькие случились !
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:19
Звёзды сошлись прям на одном.... на разрыв... 1:7 и 1:5...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:07
По моему футболеры не хотят с ним играть. А как можно обьяснить такие поражения от балтики и зенита...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:59
Да уж. Скорее всего всё таки останется в Ахмате , хотя ...
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