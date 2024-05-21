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Объявлен состав сборной Португалии на Евро-2024

вчера, 15:34

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил список из 26 игроков, которые будут представлять страну на летнем чемпионате Европы в Германии.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данилу Перейра (ПСЖ), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Отавиу («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья (ПСЖ).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэл Леау («Милан»).

Объявлен состав сборной Португалии на Евро-2024

Перед Евро сборная Португалии проведёт три товарищеских матча. 4 июня с Финляндией, 8 июня с Хорватией и 11 июня с Ирландией. В группе F чемпионата Европы португальцы встретится с Чехией (Лейпциг, 18 июня), Турцией (Дортмунд, 22 июня) и Грузией (Гельзенкирхен, 26 июня).

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:11
Шишанутый, здорова. Если теоретически Роналду возьмёт второе евро, не понятно как он приблизится к гному. Теоретически гном тоже может взять второй ЧМ. Нет??
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:53
Не поможет и два евро даже приблизиться к Месси.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 22:38
Кто ещё помнит КриРо по Евро 2004? Двадцать лет прошло с дебюта Криштиану на большом турнире. Ужас, старею)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:35
Португалия с Криштиану и без Криштиану - большая разница.
Без кр7 это одна из самых сильных сборных в Европе.
криштиану сильно ограничивает возможности сборной.
пора ему угомонится и развлекать арабских работодателей.
Palex
Palex ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:20
Легко сделать того, кто априори не может выйграть Евро
FootFun
FootFun ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 20:03
Я искренне желаю Кришу взять второе Евро
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ LogvinovSerj (раскрыть)
вчера в 19:59
Пепе не баласт!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:17
Мне кажется, что у Криша есть обиды на Бруну Фернандеша.
Он не поддержал его в истории с Тен Хагом.
xthqku6au7hg
xthqku6au7hg
вчера в 19:12
Неужели спартак за 5-1 не рассчитался?
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 17:41
Тут сразу все понятно: с балластом нет никаких шансов! Ну если только конечно его не выпускать на поле - пусть лучше бабочек ловит
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
С составом не знакомился, но комментарий понравился. Какая - то изюминка в нём есть, поэтому вам лайк.
92jd3rp4v7mb
92jd3rp4v7mb
вчера в 17:36
Главное Криш в составе, Португалия главный фаворит,на пару с Францией
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:09
"Неаполитанский Кантария" поднимет флаг над "рейхстагом".. Хе-хе.. 🤭
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:45
Хороший состав. Как раз для вылета из 1/8.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:36
У Португалии хороший шанс для победы
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:24
Надо выйграть два Евро чтобы окончательно уделать гнома. Удачи Роналду и всей сборной Португалии на Евро, успехов и больших побед!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:56
Для многих этот Евро - последняя возможность ярко сверкнуть
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:51
Состав конечно шикарный. Что получится увидим
Гость
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