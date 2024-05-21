Объявлен состав сборной Португалии на Евро-2024

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вчера, 15:34

Главный тренер сборной Португалии огласил список из 26 игроков, которые будут представлять страну на летнем чемпионате Европы в Германии.

Вратари: («Порту»), («Вулверхэмптон»), («Рома»).

Защитники: («Бенфика»), ( ПСЖ ), («Манчестер Юнайтед»), («Спортинг»), («Барселона»), («Вулверхэмптон»), ( ПСЖ ), («Порту»), («Манчестер Сити»).

Полузащитники: («Манчестер Юнайтед»), («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), («Аль-Наср»), («Аль-Хиляль»), ( ПСЖ ).

Нападающие: («Манчестер Сити»), («Аль-Наср»), («Ливерпуль»), («Порту»), ( ПСЖ ), («Барселона»), («Вулверхэмптон»), («Милан»).

Перед Евро сборная Португалии проведёт три товарищеских матча. 4 июня с Финляндией, 8 июня с Хорватией и 11 июня с Ирландией. В группе F чемпионата Европы португальцы встретится с Чехией (Лейпциг, 18 июня), Турцией (Дортмунд, 22 июня) и Грузией (Гельзенкирхен, 26 июня).