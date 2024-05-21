Объявлен состав сборной Португалии на Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил список из 26 игроков, которые будут представлять страну на летнем чемпионате Европы в Германии.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).
Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данилу Перейра (ПСЖ), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм»), Отавиу («Аль-Наср»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья (ПСЖ).
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феликс («Барселона»), Педру Нету («Вулверхэмптон»), Рафаэл Леау («Милан»).
Перед Евро сборная Португалии проведёт три товарищеских матча. 4 июня с Финляндией, 8 июня с Хорватией и 11 июня с Ирландией. В группе F чемпионата Европы португальцы встретится с Чехией (Лейпциг, 18 июня), Турцией (Дортмунд, 22 июня) и Грузией (Гельзенкирхен, 26 июня).
Без кр7 это одна из самых сильных сборных в Европе.
криштиану сильно ограничивает возможности сборной.
пора ему угомонится и развлекать арабских работодателей.
Без кр7 это одна из самых сильных сборных в Европе.
криштиану сильно ограничивает возможности сборной.
пора ему угомонится и развлекать арабских работодателей.
Он не поддержал его в истории с Тен Хагом.
Он не поддержал его в истории с Тен Хагом.