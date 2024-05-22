Слова Безрукова оценят на следующем заседании комитета по этике

Рассмотрение дела полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова состоится на следующем заседании комитета по этике. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.
После матча перенесённого 21-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, в котором казанская команда одержала победу со счётом 2:0, игрок в интервью «Матч ТВ» произнёс фразу: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».
Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведём заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело.
И какое точное определение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ведь не подкоопаешься!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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И какое точное определение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ведь не подкоопаешься!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝