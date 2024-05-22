Слова Безрукова оценят на следующем заседании комитета по этике

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вчера, 08:54

Рассмотрение дела полузащитника «Рубина» состоится на следующем заседании комитета по этике. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.

После матча перенесённого 21-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, в котором казанская команда одержала победу со счётом 2:0, игрок в интервью «Матч ТВ» произнёс фразу: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».