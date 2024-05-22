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Слова Безрукова оценят на следующем заседании комитета по этике

вчера, 08:54

Рассмотрение дела полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова состоится на следующем заседании комитета по этике. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Стукалов.

После матча перенесённого 21-го тура РПЛ с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, в котором казанская команда одержала победу со счётом 2:0, игрок в интервью «Матч ТВ» произнёс фразу: «„Краснодар“, ждём на карту денежки».

Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведём заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:23
А давайте я Вам лучше спою !!!!!
112910415
112910415
вчера в 13:07
и всё же это была только шутка !
альсато
альсато
вчера в 12:37
не за слова нужно цепляться, а за дела!....в данном случаи...предлагаю плюнуть и растереть!))))
gas3xg6bfn2a
gas3xg6bfn2a
вчера в 10:29
Еще играть не научился, а уже рот свой открывает, чтобы заметили.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:26
Заседания комитета по этике - грозят перерасти в "сериал с Безруковым"...)
2w3w93fgwgm9
2w3w93fgwgm9
вчера в 10:15
Ну сказал и сказал. Нечего и шум поднимать.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:10
Просто пошутил,кто из нас так не говорил!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:53
Ситуация неоднозначная)...и в спорте она меняется очень быстро, во всяком случае по спортсменам....условно завтра (через 10 -15 лет) в российском спорте окажутся те, кому сейчас 5 - 10 лет...с чиновниками в спорте цикл дольше, но тем не менее)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:49
Маэстро, ну, Вы не можете, чтобы с самого утра не поднять настроение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И какое точное определение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ведь не подкоопаешься!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:45, ред.
Российский спорт не продаётся...только в аренду)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:41
Что за уважительная причина? Всё еще ждет деньги на карту?
drug01
drug01
вчера в 09:17
Надо всегда следить за своим языком! Это может очень плохо обернуться..
Capral
Capral
вчера в 09:12
Ничего нового. Продажность спорта российского, как и всего мирового, в целом- общеизвестна...
112910415
112910415
вчера в 09:11
на пустом месте раздули !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:55
Да хватит уже мусолить эту ситуацию. Ну пошутил парень неудачно...
Гость
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