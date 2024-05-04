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В РФС рассказали, как проходил процесс отстранения России от турниров

вчера, 09:57

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал как проходил процесс отстранения наших команд от официальных международных турниров.

Когда в 2022 году ФИФА приняли решение об отстранении российских сборных, в мотивировочном решении было указано: «На период до проведения чемпионата мира-2022 в Катаре». ФИФА мотивировала своё решение тем, что до мундиаля оставалось всего восемь месяцев, европейские сборные отказывались играть с Россией, в этой ситуации они боялись поставить чемпионат мира под угрозу — поэтому мы отстраняем Россию. Но чемпионат мира закончился, а отстранение продолжалось, ответа никакого не последовало.

Мы говорили ФИФА: «В вашем решении не указано, что оно действует до 1 декабря 2022. Но по смыслу оно касается определенного периода». Мы образовали трёхстороннюю рабочую группу, в которую входили РФС, УЕФА и ФИФА. И тогда в ФИФА нам сказали: «Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:57
это безусловный тупик
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:30
У Митрофанова все виноваты, что Россию кинули через одно место. УЕФА, ФИФА, с его слов, - мутные организации, которым верить нельзя. Ни в коем случае. Мы страдаем, а они, паразиты, издеваются над нами, пушистыми котятами, обещают - отменяют, потом вселяют надежду, затем надежду отнимают. Ну что с них взять, с этих футбольных чиновников. Ведь нет никаких причин отстранения РФС от соревнований, никаких. Насквозь коррумпированная организация. 16и, одним словом.
drug01
drug01
вчера в 10:56
Нельзя верить в справедливость и каждый раз будут новые отговорки...
y27wbn3jvru8
y27wbn3jvru8
вчера в 10:45
И смысла возвращаться в ближайшее время нету, будут отказываться играть.
adekvat
adekvat
вчера в 10:20
Так они же постоянно работают над этой проблемой, а теперь понятно что не х... они не работали.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:12
Из немного запоздалого объяснения Митрофанова - понял так УЕФА не снимет бан пока не снимет ФИФА , а ФИФА мотивирует тем , что пока УЕФА не снимет бан — наш останется». Что то мудрёно написал - можно проще - "Ванька дома - Маньки нет, Манька дома - Ваньки нет."...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:02
Как у нас чиновникам РФС тяжко трудится на благо Родины...
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