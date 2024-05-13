Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В России появится официальный день футбола

вчера, 14:41

РФС намерен сделать последнюю субботу мая всероссийским днём футбола. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

Футбол исторически был и остаётся самым популярным и массовым видом спорта нашей страны. Около 5 миллионов жителей России всех возрастов играют в футбол как на профессиональном и любительском уровнях.

Миллионы болельщиков следят за футбольными событиями в телеэфирах, около 200 тысяч россиян вовлечены в футбол как работники огромной индустрии, которая давно вышла за рамки спорта, оказывая огромное влияние на здравоохранение, туризм, экосистему городов, идеологическое воспитание общества и образ жизни людей. Нам кажется, что все они заслуживают собственного профессионального праздника.

В этом году РФС совместно с Министерством спорта и региональными органами власти проведёт праздник 1 июня, а также подготовит все необходимые документы для того чтобы, уже начиная с 2025 года, Всероссийский день футбола появился в производственном календаре, утверждаемом Министерством труда и социальной защиты РФ. Оптимальной датой для его проведения с учётом климатических особенностей нашей страны видится последняя суббота мая.

В России появится официальный день футбола

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юношеская сборная России может сыграть с Северной Кореей
12 мая
Стало известно, когда комитет по этике рассмотрит дело о шутке Безрукова
10 мая
Почётный президент РФС получил приглашение от УЕФА посетить матчи Евро
10 мая
Митрофанов: «Мы можем выйти из УЕФА, но не будем приняты в АФК»
04 мая
В РФС рассказали, как проходил процесс отстранения России от турниров
04 мая
В РФС рассказали, что хотят изменить в российском футболе
01 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:26
футбол всё хуже и хуже ...
точно, без праздника не обойтись ! )
cska1948
cska1948 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 19:48
Кому, футболистам?
valt134
valt134
вчера в 19:32
Лучше бы пенсии повысили,
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:16, ред.
За месяц до означенного срока затрубят фанфары, наготовят плакатов и лозунгов типа " Футбол - в массы ", засуетятся чиновники от футбола всех мастей, которым также надо показать свою заинтересованность в этом Дне; с воодушевлением они будут вещать со всех трибун о важности этого вида спорта в спортивной жизни великой страны, и о том, что проклятые капиталисты ставят нам палки в колёса, отстранив от международных соревнований...
Вечером, после заката в День... вздохнут с облегчением: мол, приняли участие в выполнении государственного мероприятия, выложат в прессу результаты своего титанического труда, и крепко утрамбуют свои телеса в кресла.
Всю весну наш стадион в пос.Ново-Синьково пустует, хотя в прежние годы крики болельщиков и матерок футболистов был слышен за версту и как минимум три раза в неделю. Прогнозирую, что и после Дня футбола всё вернётся на крУги своя, т.е. к пустующим футбольным полям.
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:11
Лет 10-15 назад женщины на картинке бы не было)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:06
Пусть будет в последнюю субботу мая, будет лишний повод пропустить по маленькой ))).
shur
shur ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:05
...ну РФС - угодил ...!!! 1 ИЮНЯ - ХАЛА МАДРИД!!!
lotsman
lotsman
вчера в 15:59
В России, день футбола, с первого тура и до тридцатого. Плюс кубковые игры.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 15:40
Я предлагаю назначить день футбола 15 декабря. Алаев ведь считает, это это самое время для последнего тура, ну а снег или мороз, или то, что белый мяч не видно, конечно, форс-мажор).
sihafazatron
sihafazatron ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:38
Тогда уж 1-го апреля!
РПЛ- Российская Прикол Лига
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:32
Бред
adekvat
adekvat ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:28
День футбола есть, а футбола нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:25
тогда пусть будут 2 дней.
от РФС - это день Футбола (антифутбола) или День дровосеков.
но.....у нас были и другие игроки.
техничные, уникальной пластикой, гармоничной футболу.
умеющие обыгрывать оппонентов один в один и
делавшие из очной схватки настоящее искусство.
за Стрельцова, за Карпина, за Черенкова, за Добровольского, за Аршавина!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:20
Лучше бы футбол появился
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:50
Глядя на чемп...тогда уж "День Антифутбола"...

И в календаре праздник надо поставить в марте или ноябре...когда играют...но не летом...когда все отдыхают от футбола..)))
adew58ydw7n3
adew58ydw7n3
вчера в 14:48
Давно пора, у всех есть праздники.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 