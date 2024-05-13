В России появится официальный день футбола

РФС намерен сделать последнюю субботу мая всероссийским днём футбола. Об этом сообщил генеральный секретарь организации .

Футбол исторически был и остаётся самым популярным и массовым видом спорта нашей страны. Около 5 миллионов жителей России всех возрастов играют в футбол как на профессиональном и любительском уровнях.

Миллионы болельщиков следят за футбольными событиями в телеэфирах, около 200 тысяч россиян вовлечены в футбол как работники огромной индустрии, которая давно вышла за рамки спорта, оказывая огромное влияние на здравоохранение, туризм, экосистему городов, идеологическое воспитание общества и образ жизни людей. Нам кажется, что все они заслуживают собственного профессионального праздника.