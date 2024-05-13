В России появится официальный день футбола

РФС намерен сделать последнюю субботу мая всероссийским днём футбола. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.
Футбол исторически был и остаётся самым популярным и массовым видом спорта нашей страны. Около 5 миллионов жителей России всех возрастов играют в футбол как на профессиональном и любительском уровнях.
Миллионы болельщиков следят за футбольными событиями в телеэфирах, около 200 тысяч россиян вовлечены в футбол как работники огромной индустрии, которая давно вышла за рамки спорта, оказывая огромное влияние на здравоохранение, туризм, экосистему городов, идеологическое воспитание общества и образ жизни людей. Нам кажется, что все они заслуживают собственного профессионального праздника.
В этом году РФС совместно с Министерством спорта и региональными органами власти проведёт праздник 1 июня, а также подготовит все необходимые документы для того чтобы, уже начиная с 2025 года, Всероссийский день футбола появился в производственном календаре, утверждаемом Министерством труда и социальной защиты РФ. Оптимальной датой для его проведения с учётом климатических особенностей нашей страны видится последняя суббота мая.
точно, без праздника не обойтись ! )
точно, без праздника не обойтись ! )
Вечером, после заката в День... вздохнут с облегчением: мол, приняли участие в выполнении государственного мероприятия, выложат в прессу результаты своего титанического труда, и крепко утрамбуют свои телеса в кресла.
Всю весну наш стадион в пос.Ново-Синьково пустует, хотя в прежние годы крики болельщиков и матерок футболистов был слышен за версту и как минимум три раза в неделю. Прогнозирую, что и после Дня футбола всё вернётся на крУги своя, т.е. к пустующим футбольным полям.
Вечером, после заката в День... вздохнут с облегчением: мол, приняли участие в выполнении государственного мероприятия, выложат в прессу результаты своего титанического труда, и крепко утрамбуют свои телеса в кресла.
Всю весну наш стадион в пос.Ново-Синьково пустует, хотя в прежние годы крики болельщиков и матерок футболистов был слышен за версту и как минимум три раза в неделю. Прогнозирую, что и после Дня футбола всё вернётся на крУги своя, т.е. к пустующим футбольным полям.
РПЛ- Российская Прикол Лига
РПЛ- Российская Прикол Лига
от РФС - это день Футбола (антифутбола) или День дровосеков.
но.....у нас были и другие игроки.
техничные, уникальной пластикой, гармоничной футболу.
умеющие обыгрывать оппонентов один в один и
делавшие из очной схватки настоящее искусство.
за Стрельцова, за Карпина, за Черенкова, за Добровольского, за Аршавина!
от РФС - это день Футбола (антифутбола) или День дровосеков.
но.....у нас были и другие игроки.
техничные, уникальной пластикой, гармоничной футболу.
умеющие обыгрывать оппонентов один в один и
делавшие из очной схватки настоящее искусство.
за Стрельцова, за Карпина, за Черенкова, за Добровольского, за Аршавина!
И в календаре праздник надо поставить в марте или ноябре...когда играют...но не летом...когда все отдыхают от футбола..)))
И в календаре праздник надо поставить в марте или ноябре...когда играют...но не летом...когда все отдыхают от футбола..)))