Митрофанов: «Мы можем выйти из УЕФА, но не будем приняты в АФК»

Генеральный секретарь РФС рассказал, что переход в АФК не решит проблемы отстранения наших команд.

Мы задаём такой вопрос ФИФА : «Коллеги, а если мы перейдём, нас никто там банить не будет — вы своё отстранение снимете?» Нам не дали гарантий, что так произойдёт. И представьте, что мы поменяли конфедерацию и не можем вернуться в Европу. При этом находимся в Азии, не имея возможности играть.

Например, УЕФА говорит о рассмотрении технической возможности для допуска команды U-17 — ФИФА тут же снимает бан. ФИФА действует последовательно. Не говорю, что мы этим удовлетворены — нет, ведь мы не играем в международных соревнованиях. Если ФИФА нам даст гарантию — меняйте международную конфедерацию на какую хотите: Азия, Африка, Океания. То это будет другой разговор. А без гарантий мы можем оказаться в ещё более сложной ситуации. Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА , но не будем приняты в состав АФК. Это автоматически ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА .