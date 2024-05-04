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Митрофанов: «Мы можем выйти из УЕФА, но не будем приняты в АФК»

вчера, 10:07

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что переход в АФК не решит проблемы отстранения наших команд.

Мы задаём такой вопрос ФИФА: «Коллеги, а если мы перейдём, нас никто там банить не будет — вы своё отстранение снимете?» Нам не дали гарантий, что так произойдёт. И представьте, что мы поменяли конфедерацию и не можем вернуться в Европу. При этом находимся в Азии, не имея возможности играть.

Например, УЕФА говорит о рассмотрении технической возможности для допуска команды U-17 — ФИФА тут же снимает бан. ФИФА действует последовательно. Не говорю, что мы этим удовлетворены — нет, ведь мы не играем в международных соревнованиях. Если ФИФА нам даст гарантию — меняйте международную конфедерацию на какую хотите: Азия, Африка, Океания. То это будет другой разговор. А без гарантий мы можем оказаться в ещё более сложной ситуации. Теоретически мы можем выйти из состава УЕФА, но не будем приняты в состав АФК. Это автоматически ставит вопрос о нашем членстве в ФИФА.

Требуется, чтобы федерация сначала вошла в состав конфедерации, а только потом рассматривается вопрос принятия её в состав ФИФА — не наоборот. И это коллапс. Разве мы хотим этого для нашего футбола?

Ранее Митрофанов сообщил, как проходил процесс отстранения России от турниров.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 17:13
снимают американские фильмы, покупают только то, что модно в сша, едят как в сша, обустроили весь быт и культуру как в сша
и все рассказывают что претендуют на мировое лидерство
вы верите, что страна вроде Анголы, переделывая себя полностью под Египет и даже строя картонные копии пирамидок повсюду, чтобы казаться "как они" - является в чем то лидером, а не ...
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 16:36
Все знают в чем камень преткновения.
А пока учитесь играть.
STVA 1
STVA 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 15:55
+++++
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:54
На счет нормального детины в уэфа я бы поспорил! а вот на счет нашего согласен на все 1000%))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:43
Все знают, почему нам отказывают! Но все молчат ...
112910415
112910415
вчера в 14:55
здесь он резонно говорит
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 14:36, ред.
Тупо отмаза чтобы ничего не делать. В любом случае лучше перейтии в Азию, там слишком много стран, чтобы такие подсосы как Япония или Австралия диктовали повестку.
Tex
Tex
вчера в 13:45
Надо немного потерпеть, а потом все будет!!!
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:44
Этих Митрофановых и прочих чиновников из РФС надо в отпуск отправлять. Они все равно не работают и ничего не решат пока не завершатся всем известные события в Украине. И то...далеко не факт что и после пустят играть. Чиновники ищут спортивное решение, но отстранили то не по спортивным принципам. Политика уже давно в спорте. Это как раньше, геем в европе быть было стыдно, следующий этап помалкивали кто гей, затем признаются в открытую что геи. Теперь там геем быть чуть ли не почетно. Так и с политикой, скоро сами признаются в ФИФА что на них политики давили.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
Этого му*ака бы (вместе с Митькой Дип Пёрпл - Медведём) на лесоповал..., как в былые времена... Вот там да - какой-нибудь Виталя Дёмочкин из них бы точно рабочих спецов сделал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:56, ред.
Если Митрофанов начнёт асфальт класть, то, боюсь, разбитых подвесок будет больше.

У него погоняло было в "Газпроме" "толстый школьник" (явно не от большого пиетета), папа - друг Медведева и глава главной юридической конторы "Газпрома". От таких проку в полях немного.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:38, ред.
Распустить РПЛ, распустить РФС..., дать лопату Митрофанову, а Дюкову - кирку. Пусть идут и кладут асфальт на дорогах - скоро даже у джипаков с кроссоверами подвески с рамами отлетать начнут (про седаны вабче молчу)

P.S. Всё выше сказанное - крик души футбольного болельщика из г. Саратова.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
вчера в 12:31
Драников переел ,что ли , наш нищий брат ? ))))
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:14
Киев за три дня растянулся на 800 дней, так что да, в третьей мировой победа будет... к году 3576.. когда вы уже все мячи для футбола сварите в котлах как суп от голода))
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:57
Так пробуйте в КАФ, там же ваши братушки, Мавритания, Гвинея Бисау, Зимбабве с радостью примут)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:43
На словах болтают о том, как перейти или не перейти в другую конфедерацию, а на деле опять составили календарь такой, что играть опять треть декабря, при этом Алаев ещё высказался, что снег в декабре для него форс-мажор.

Может, сначала у себя порядок наведёте? У инвалидов всёго 30 матчей в году и никаких евроматчей, так, может, можно их разбросать так, чтобы опять в -15 не играть?
lotsman
lotsman
вчера в 10:59
Если мы войдём в АФК, то Австралия, Япония, Индонезия, Малайзия,Сингапур........ и ещё ряд стран, заглядывающих в рот Британии и США, как пить дать объявят бойкот. И правильно говорит Митрофанов, будем и не там, и не здесь. Сейчас лучше ничего не менять.
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:58
Точно сказано, работат они работают, а тут на тебе, ни чего не наработали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:48
мастера болтологии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:38, ред.
" Из пустого в порожнее " или " Опять двадцать пять ". Даже читать не стал. У заезженных граммофонных пластинок есть один, но весьма существенный изъян: в один "прекрасный" момент игла начинает возвращаться на предыдущую дорожку, происходит рефрен звуков - и так может быть до бесконечности.
Господин Митрофанов напомнил мне такую заезженную пластинку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:35, ред.
Было у отца три сына......УЕФА нормальный был детина....АФК ни так ни сяк.....РФС же был д......к.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:31
Раньше в РФС сидели гадали "За что мы деньги получаем, если ничего не выигрываем"
Теперь сидят гадают "Оказывается раньше мы работали"
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:30, ред.
До идиотов , вроде РФС , никак не дойдёт ,что положительного результата ,в этом вопросе , можно будет достигнуть только победив Европу в 3-й Мировой ! А так мы и будем сидеть на привязи у УЕФА , как шавки !
Capral
Capral
вчера в 10:25
Отсюда вывод- играйте с Кубой и Гондурасом, пока и они не отказались...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:15
Ох и тяжёлая у Митрофанова работа - "из болота тащить бегемота"...)
Гость
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