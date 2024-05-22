Игроки «Челси» были шокированы отставкой Почеттино

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вчера, 15:55

Игроки «Челси» были шокированы после отставки главного тренера .

Клуб 21 мая объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию сторон.

Как отмечает источник, футболисты не получили от аргентинца никаких намеков на то, что он может покинуть лондонскую команду после победы в матче 38-го тура АПЛ над «Борнмутом» и выхода в еврокубки.

Они предполагали, что завершения сезона на позитивной ноте будет достаточно, чтобы обеспечить будущее Почеттино на посту главного тренера после окончания сезона. Игроки не могли поверить, пока новость об уходе не начала распространяться по группам WhatsApp, в которых они состоят. Большинству из них Почеттино очень нравился, поэтому они были сильно расстроены.

Несколько футболистов публично поблагодарили Маурисио после отставки.