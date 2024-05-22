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Игроки «Челси» были шокированы отставкой Почеттино

вчера, 15:55

Игроки «Челси» были шокированы после отставки главного тренера Маурисио Почеттино.

Клуб 21 мая объявил о расторжении контракта со специалистом по обоюдному согласию сторон.

Как отмечает источник, футболисты не получили от аргентинца никаких намеков на то, что он может покинуть лондонскую команду после победы в матче 38-го тура АПЛ над «Борнмутом» и выхода в еврокубки.

Они предполагали, что завершения сезона на позитивной ноте будет достаточно, чтобы обеспечить будущее Почеттино на посту главного тренера после окончания сезона. Игроки не могли поверить, пока новость об уходе не начала распространяться по группам WhatsApp, в которых они состоят. Большинству из них Почеттино очень нравился, поэтому они были сильно расстроены.

Несколько футболистов публично поблагодарили Маурисио после отставки.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 06:56
Трендешь!...игроки всегда знают больше и раньше тренера)))))
azkan
azkan
вчера в 23:52
Честно говоря он и не построил хорошую команду.
Последняя игра с Борнмутом это показала. .Но как то надо было подготовить чтоли игроков к таким переменам. Или хотя бы уже с кем то договориться и потом увольнять.
Ну теперь уже это важно. Новый тренер будет по новому руководить. А это всегда плохо для футболистов. Вот и в шок вошли...
FootFun
FootFun
вчера в 22:05
С Боули Челси не видать побед как своих ушей, уволить главного тренера на мажорной ноте, просто 56 и идиот. Мне жаль болельщиков синих
112910415
112910415
вчера в 19:00
ну ... надо было жилы рвать по ходу сезона !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:57
Когда бизнес пытается строить игру, получается по Черномырдину В.С.:
"Хотели как лучше, а получилось как всегда"!))
happy 50
happy 50
вчера в 18:49
Да какой тут может быть результат,если тренеры каждый год меняются,постоянная бездумная покупка футболистов.Почеттино выдал отличный результат.Он пришел на руины и ему нужно было время,чтоб смастерить команду.Челси при Боэли-не команда для трофеев.Есть команды гораздо дружнее.Если когда-нибудь МС подвергнут санкциям за многочисленные нарушения,то их место займет Арсенал.Синим для титулов надо сменить владельца.Пускай в баскетбол идет.Он же вроде оттуда приехал.Они обречены с любым тренером.А Де дзерби,как кто- то уже писал,мог бы попробовать потренировать болонью.Это немного другой уровень.Теперь я не уверен,что Челси в следующем году выступит успешно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:50
Двоякое ощущение от его увольнения…с учётом того, что ведущие игроки и другие весь сезон были на длительных травмах, он играл с теми, кто есть, и по итогу занять 6 место с этими ЮНЦАМИ, выйти в финал Кубка лиги, и полуфинал Кубка Англии, то это даже не сказать, что плохой результат с учётом всех этих проблем с составом. И к слову, во второй половине сезона по набранным очкам Челси шел на 3 месте, и в конце выдали 6 матчевую победную серию…возможно, шанс заслужил на следующий сезон.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:33
Чему тут удивляться? Когда нет результатов первым отвечает всегда тренер. Шестое место в АПЛ и отсутствие трофеев - это явно не тот результат, которым может быть удовлетворен такой клуб как Челси. Игрокам надо было биться за тренера, если он был им дорог.
Tex
Tex ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
вчера в 16:48
согласен
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Tex (раскрыть)
вчера в 16:45, ред.
Да каждый отдельно скорее всего и пытался играть и что-то показать, командной игры не было. Во второй половине сезона Поч её нашёл, несмотря на травмы многих основных игроков. И даже пять побед подряд в концовке и выход в еврокубки не удивили Боэли и Ко, тут вопрос к их адекватности, как владельцев футбольного клуба в целом. Как по мне, надо было дать доработать ещё сезон Почу и сделать несколько точечных трансферов под него, а после второго сезона уже оценивать результат работы тренера с командой. Только и разговоров о долгосрочном проекте, а в итоге больше года ни один тренер пока при Боэли не проработал, а их было уже три постоянных и два временных.
lotsman
lotsman
вчера в 16:44
У игроков одно мнение, у руководства клуба другое. И как правило, они не совпадают.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:36, ред.
А казалось бы , что игроков Челси уже не чем не удивить...)
Tex
Tex
вчера в 16:10
Надо было играть за тренера, если нравился, а не делать то, чем они весь сезон занимались. В целом Почеттино сильно разочаровал, но опять же увольнять его без топовой замены - очередная тупость владельцев... С другой стороны они так же Тухеля уволили, че тут уже какой то Почеттино
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