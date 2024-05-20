Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2023/2024

Хави высказался о своём будущем на фоне слухов об увольнении

20 мая 2024, 10:28

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что ничего не знает об информации про своё увольнение.

Если бы у меня были какие-то новости, я бы вам сказал. У меня нет новостей, мне очень жаль. Ситуация не изменилась. Президент только сказал нам, что важно победить «Райо», чтобы обеспечить себе второе место и уверенность. Обычно я встречаюсь с Лапортой после матчей. Если не сегодня, то завтра.

У нас достаточно доверия и дружбы, чтобы говорить об этом. Я понимаю всю эту суету, но меня не поставили в известность. Не думаю, что доверие изменилось.

Президент всегда был откровенен со мной, он был честен, и я полагаю, что он будет честен, когда мы встретимся.

Думаю, мы должны как-то поговорить. Но я спокоен. Я ездил в Альмерию с Рафой Юсте, и они передают спокойствие и умиротворение. Проект и амбиции для меня не меняются.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Джака: «Мы пьём кровь каждый день»
Вчера, 18:09
Халк — об игре за «Зенит»: «Когда мы забивали, партнёры нас бойкотировали»
Вчера, 09:59
Оуэн: «Я удивлён, что Рэшфорда не включили в заявку на Евро-2024»
21 мая
Флорентино Перес: «Кроос — один из величайших игроков в истории „Реала“»
21 мая
Саутгейт ответил на вопрос, сможет ли сборная Англии выиграть Евро-2024
21 мая
Салах попрощался с Юргеном Клоппом
20 мая
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
20 мая в 12:55
Вобщем ничего не ясно с увольнением Хави,будем следить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 