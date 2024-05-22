Боэли рассердил и рассмешил футбольную Европу. «Челси» выгнал тренера после серии побед

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вчера, 14:09

Многие элитные мастера обойдут лондонцев стороной.

У «Челси» более двух десятков наставников в новом веке

Совладельца Боэли сейчас активно обзывают фанаты «Челси». Самое мягкое определение – «клоун». Следующий наставник лондонского клуба будет двадцать четвертым в новом веке. Это больше, чем в Ватикане пап с 1722 года, то есть за три столетия. У «Челси» седьмая смена наставника за восемь лет. Абрамович тоже любит отставки тренеров, у российского миллиардера был потребительский подход к наставникам. Но решения Романа Аркадьевича перекрывали Грановская, Чех и другие менеджеры с опытом.

В управлении всегда было много народу, поэтому дошли до Тухеля. И Томас выиграл для «Челси» Лигу чемпионов. А затем пришел Боэли со своими американскими и швейцарскими дружками. Совладелец «Челси» показал полное непонимание футбола. Выбор Поттера стал жесткой ошибкой. Возвращение Лэмпарда испортило молодому Фрэнку репутацию как тренеру. Ставка на Почеттино изначально не была чемпионским решением. Вот только Маурисио стоило или не назначать, или уволить посреди сезона. Отставка сейчас – удар мимо в стиле форварда Джексона.

Игроки разозлились, «Челси» по форме в 2024-м находится на четвертой строчке в АПЛ . Команда вернулась в еврокубки. Пускай не в Лигу чемпионов, но позитивные моменты появились. И дело не только в случайном удачном переводе латераля Кукурельи в центр поля после травмы аргентинца Фернандеса. «Челси» дошел до полуфинала Кубка Англии. Лишь в самой концовке уступили в финале Кубка Лиги, проиграв «Ливерпулю» после гола ван Дейка. Было много поводов критиковать Почеттино, но весной их стало меньше.

Смущают имена кандидатов на пост главного тренера

Проблема «Челси» в репутации Боэли. Попытка американца дистанцироваться от прямого управления перечеркивается решением уволить Почеттино. Тодд всегда делает вид, будто первоначально ставки делают другие, а он реагирует по обстоятельствам. В футболе важно поддерживать тренеров, чтобы получить максимальную отдачу. И хотя Почеттино сложно назвать правильным наставником для чемпионства в АПЛ – с «Тоттенхэмом» он за много лет не выиграл, в «Челси» поступили немудро.

Чемпион мира Энцо Фернандес не успевает узнать новых тренеров, так быстро они меняются. Трансферы в клубе делали люди Боэли – отсюда безумные ставки на Кайседо, Лавию и многих других. Нет последовательности, плана действий и логики повествования. «Челси» играл отрезками и рывками. Проваливались даже самые опытные футболисты, вроде вингера Стерлинга. Почеттино заслужил всю критику, которую получил. Но убирать Маурисио логично, если договорился с более сильным наставником.

«Челси» в списке кандидатов держит Томаса Франка из «Брентфорда», Себастьяна Хенесса из «Штутгарта» и Кирана Маккенну из «Ипсвича». Здесь аналог Поттера – Грэм хорошо работал в «Брайтоне», где вся система заточена на прогресс наставника, как у датчанина Франка в «Брентфорде». Маккенна хорошо тренировал «Ипсвич» в низшей лиге, но успех Кирана не делает его опытным наставником в 38 лет. Бывший помощник неудачливых тренеров МЮ может в теории сделать «Челси» интересной командой.

А на практике не получит поддержку Боэли. Да и Хенесс – племянник Ули, имеет за плечами один хороший сезон со «Штутгартом». В Германии можно найти тренера, который подходит лучше. Тухель свободен, работал в «Челси» и получил неожиданную отставку. Вот здесь проблема Боэли снова цветет как жасмин. Тухель не прочь вернуться в Лондон и закрыть вопрос о своей квалификации в АПЛ . Но Тодду тогда надо признать ошибку. А она стоила «Челси» более миллиарда фунтов, что может уничтожить клуб.

Ситуация в «Челси» намного серьёзнее, чем многим кажется

У Абрамовича был простой подход. Активно закачивал нефтяные российские деньги в «Челси». В итоге миллиардер простил клубу долги, а британцы закрыли на это глаза, хотя и ведут серию расследований на тему отдельных выплат и трансферов из прошлого, вроде сделок «Челси» и «Анжи». Но у Абрамовича была команда профессионалов. У Боэли таких людей нет. Вы не назовете имя спортивного директора «Челси», поскольку это вопрос с подвохом. Поставили сразу двух людей, но у них нет авторитета.

Это парни из «Брайтона» и «Монако». Похоже, приглашение наставника «Ипсвича» Маккенны будет вписываться в подход? Вроде как зовут молодых и перспективных людей. Но «Челси» жестко не хватает терпения. Задекларировали убытки в 140 млн евро за позапрошлый финансовый год. Дальше добавили ещё 105 млн евро в трубу. Планировали выйти в Лигу чемпионов, но не получат жирные премиальные от УЕФА . В других еврокубках выплаты скромнее. В результате получаем огромную финансовую дыру.

«Челси» наобещал футболистам большие зарплаты, а в АПЛ будет потолок выплат. У семи игроков оклад выше 10 млн евро в год. Это расходы клуба из полуфинала Лиги чемпионов. Не исключаем, что нового тренера лондонцев поставят перед фактом, что придется расставаться с дорогими игроками. Понятно, что могут заманить Осимхена, нигерийский форвард «Наполи» фанат «Челси» с детства. Болельщики клуба даже писали ему с просьбами прийти и спасти команду. Но осталась стратегическая беда.

Даже если на коротком отрезке Маккенна – или любой другой тренер, выдаст шикарный отрезок с четвертым местом в АПЛ и финалом Лиги Европы, Боэли может всё испортить, обидевшись на наставника. Говорят, Тодд затаил обиду на Почеттино, ведь Маурисио не пожал ему руку после финала Кубка Лиги. Наставники и игроки сомневаются, что с капризным Боэли можно поладить. Почеттино не был уволен, когда проигрывал МЮ и «Эвертону», но отправлен в отставку после 5 побед в АПЛ подряд. Никакой логики.

Зимой Боэли боялся уволить тренера, поскольку Маурисио причиталось 10 млн фунтов компенсации? А теперь «обоюдное согласие» намекает, что американец выбил скидку. Но если выбрасываешь миллиарды евро, а возвращаешь пять миллионов, то бухгалтерия не сходится. Отставка Почеттино имела бы смысл в случае назначения как минимум Зидана. А если позовут человека из «Ипсвича», то это хождение по мукам. Где-то такое видели. Например, в «Манчестер Юнайтед», куда зовут самого Почеттино.