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Клубы АПЛ не связывались с Кассьеррой по поводу трансфера

вчера, 17:01

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос прокомментировал информацию об интересе английских клубов к футболисту. Ранее об этом сообщил колумбийский журналист Алексис Родригес.

Конечно, с тем уровнем, который он демонстрирует, многие клубы АПЛ могли бы заинтересоваться им, но никто из них не связывался со мной или с моим игроком.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 18:28
- Много раз говорил, но повторю ещё раз - КОРОЛЯ делает СВИТА! Когда в Зените играли Азмун и Дзюба (разноплановые нападающие) - они оба стали лучшими бомбардирами. А когда разбежались по разным клубам - всё, сникли... - В Зените они и сами между собой сыгрались, понимая друг друга даже без слов. Плюс полузащита и атакующие защитники Зенита уже сыгрались с ними. Разрушили связку форвардов (ради чего?) - получите!
- Также и Кассьерра. Здесь он начал забивать только тогда, когда команда подстроилась под его стиль. А на это ушло очень много времени...
- Если решит "дёрнуть" в Европу - там тоже долго придётся связки наигрывать... Но ждать так долго, как в Зените, там не будут... Так на фига хрен на хрен менять? Только время терять...
альсато
альсато
сегодня в 07:07
Цену, которую выставил Зенит за Кассьерру ..потянет из европейских клубов...разве, что ПСЖ)))))....Эмираты-хоть сейчас!))))
112910415
112910415
вчера в 18:54
хороший агент, выдумками не фонтанирует !
ни слова про Реал, Баварию .... )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:51
Да кому он нужен?
Бегает одну игру в неделю...
И куда? В футбольный цикл где иногда через "два на третий" играют?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:24
Деньги копят...после пента-трика.....
Они же понимают тут полсотней млн не отделаться....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:03
Да, верно, спасибо за заметку.
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