Клубы АПЛ не связывались с Кассьеррой по поводу трансфера

Агент нападающего «Зенита» Никос Петропулос прокомментировал информацию об интересе английских клубов к футболисту. Ранее об этом сообщил колумбийский журналист Алексис Родригес.

Конечно, с тем уровнем, который он демонстрирует, многие клубы АПЛ могли бы заинтересоваться им, но никто из них не связывался со мной или с моим игроком.