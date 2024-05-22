Клубы АПЛ не связывались с Кассьеррой по поводу трансфера

Агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос прокомментировал информацию об интересе английских клубов к футболисту. Ранее об этом сообщил колумбийский журналист Алексис Родригес.
Конечно, с тем уровнем, который он демонстрирует, многие клубы АПЛ могли бы заинтересоваться им, но никто из них не связывался со мной или с моим игроком.
- Также и Кассьерра. Здесь он начал забивать только тогда, когда команда подстроилась под его стиль. А на это ушло очень много времени...
- Если решит "дёрнуть" в Европу - там тоже долго придётся связки наигрывать... Но ждать так долго, как в Зените, там не будут... Так на фига хрен на хрен менять? Только время терять...
- Также и Кассьерра. Здесь он начал забивать только тогда, когда команда подстроилась под его стиль. А на это ушло очень много времени...
- Если решит "дёрнуть" в Европу - там тоже долго придётся связки наигрывать... Но ждать так долго, как в Зените, там не будут... Так на фига хрен на хрен менять? Только время терять...
ни слова про Реал, Баварию .... )
ни слова про Реал, Баварию .... )
Бегает одну игру в неделю...
И куда? В футбольный цикл где иногда через "два на третий" играют?
Бегает одну игру в неделю...
И куда? В футбольный цикл где иногда через "два на третий" играют?
Они же понимают тут полсотней млн не отделаться....
Они же понимают тут полсотней млн не отделаться....