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Дортмундская «Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Ройсу

вчера, 13:30

Дортмундская «Боруссия» рассматривает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на замену Марко Ройсу, который покинет клуб летом. Об этом сообщает Transfermarkt.

Действующий контракт хавбека с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:35
сильно, сильно похоже на выдумку !
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:48
Возможно.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23
Агенты воду мутят.
pomor45
pomor45
вчера в 22:19
Тональность такая, будто они уже рассматривают РПЛ, как свой фарм-клуб.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 21:26
а что, Галицкий не поздравил быков с бронзовыми медалями заранее как в 2015 году?
альсато
альсато
вчера в 17:25
Эдик заиграет в любом клубе мира!...один вопрос--как?))))
Capral
Capral
вчера в 15:59
Когдато, и в Мхитаряна мало кто верил, что заиграет в Бундесе, но, он заиграл- да еще как!!! Возможно, если бы не травма- продолжил бы своё фееричное шествие в Германии... Сперцян, чем-то похож на Мхитаряна, примерно, одного плана игроки, но, нет у краснодарского игрока такой стабильности, как у Генриха и нет такого универсализма. И вообще, на мой взгляд, интесивному немецкому футболу- он не очень подходит, тем более, Дортмунду, который, играет, в большей степени в силовой, организованный футбол, именно в тот футбол, в который, точно не играет Краснодар...

Нo, всё это имело бы место для освещения ситуации, если бы информация была бы реальной, потому что, откровенно говоря, мало в это верится...)))
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:50
А на замену Адейеми рассматривают Федора Смолова. И Вместо Брандта-первый кандидат -Умяров.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:16
Не знаю, не знаю. Сможет ли Эдуард заиграть в Дортмунде. Но удача и труд всё перетрут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:01
А кто автор этой сказки? Братья Гримм?
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:55
Это хорошо, что скауты просматривают российский футбольный рынок
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:37
А потянет ли он? Хотя Ройс и травматичен, но класс его высок
Гость
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