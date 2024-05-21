Дортмундская «Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Ройсу

Дортмундская «Боруссия» рассматривает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на замену Марко Ройсу, который покинет клуб летом. Об этом сообщает Transfermarkt.
Действующий контракт хавбека с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Дортмундская «Боруссия» рассматривает полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на замену Марко Ройсу, который покинет клуб летом. Об этом сообщает Transfermarkt.
Действующий контракт хавбека с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Нo, всё это имело бы место для освещения ситуации, если бы информация была бы реальной, потому что, откровенно говоря, мало в это верится...)))
Нo, всё это имело бы место для освещения ситуации, если бы информация была бы реальной, потому что, откровенно говоря, мало в это верится...)))