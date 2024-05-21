Дортмундская «Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Ройсу

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вчера, 13:30

Дортмундская «Боруссия» рассматривает полузащитника «Краснодара» на замену Марко Ройсу, который покинет клуб летом. Об этом сообщает Transfermarkt.

Действующий контракт хавбека с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года.