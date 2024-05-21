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Агент Конате отреагировал на слухи об интересе к игроку из Лиги 1 и АПЛ

вчера, 13:02

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» и сборной Буркина Фасо Мохамеда Конате, отреагировал на информацию о том, что игроком интересуются французские и английские клубы.

Я уже говорил, что на тему Конате буду говорить только после 25 мая, когда «Ахмат» сыграет с «Факелом». Сейчас каждый день будут что-то писать про интерес к Конате. Есть много фейковых новостей, к примеру интерес к Миранчуку. Его все хотят, «Арсенал» Лондон, «Реал» Мадрид и «Барселона», но в конечном итоге никто. Поэтому я не сторонник лишних новостей. Конечно, будут писать сначала одни, потом другие. Каждый придумывает ерунду, но это всё не так.

Ранее сообщалось, что «Лестер» работает над переходом Конате на правах свободного агента. Сделку курирует агент Вилли Маккей. Также была информация о том, что в услугах игрока заинтересованы «Лион» и «Брест».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:04
Возможно слух искусственный
Вещий
Вещий
вчера в 14:03
Грамотно все ответил... слухов всегда много, но результатов иногда вообще не увидишь.
Гость
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